Los Secretos, Pignoise, Marta Santos y Morad, estrellas de la Semana de la Juventud de Toledo

García-Toledano, con colaboradores de la Semana de la Juventud, en la plaza de toros de Toledo

Del 19 al 28 de septiembre se celebrará en Toledo la XXXVII Semana de la Juventud, con la que el ayuntamiento pretende combinar la diversión y el ocio con actividades que contribuyen al desarrollo profesional y personal de los jóvenes fomentando al mismo tiempo las relaciones saludables, según ha explicado este miércoles el concejal de Festejos y Juventud, José Vicente García-Toledo. El presupuesto es de 35.102 euros.

Entre las actividades figuran los conciertos de Los Secretos (viernes 19), Marta Santos (sábado 20), Pignoise (viernes 26) y Morad (sábado 27), todos en la plaza de toros de Toledo. También habrá un concierto de DJs en Santa Teresa, dos sesiones de escape room el viernes 26 de septiembre ('A través del espejo' y 'Todo por la herencia'), dos tardes de tirolina (23 de septiembre), dos rutas turísticas en el casco histórico para conocer la cultura de Toledo (El esplendor de Al-Mamun y el Toledo de Bécquer) y rutas teatralizadas.

También se han organizado actividades deportivas como voleibol para fomentar el deporte entre los jóvenes de Toledo promoviendo los hábitos saludables, la integración y el trabajo en equipo, impartido por la Asociación Ymca. Además de formación para voluntariado de scout para jóvenes a partir de 18 años, un taller de elaboración de jabones ecológicos que se realizará en el molino de Santa Ana impartido por ecologistas en acción, un taller de ilustración y otro de encuadernación para desarrollar las habilidades de los jóvenes impartidos por la Asociación Cultural Matadero LAB.

Noticia Relacionada La I Feria de Empleo 'La Jara' busca retener el talento joven para evitar la despoblación en la comarca Mercedes Vega Se celebrará el 28 de mayo en Los Navalmorales y estarán presentes 22 empresas con ofertas de empleo

También la XVIII edición del concurso Corto-Joven Ciudad de Toledo, al que se han presentado 451 cortos, cifra récord, enviados por jóvenes de todos el país, Castilla-La Mancha y Toledo, que se exhibirán en la Sala Thalía del barrio de Polígono. 405 son del programa nacional, 27 de Castilla-La Mancha, y 19 de Toledo y provincia, ha informado el director del festival, Javier Perea. Entre los seleccionados hay 10 cortos de Toledo, 8 de Castilla-La Mancha, y 7 del panorama nacional.

El premio es de 1.200 euros más trofeo para el ámbito nacional; 1.000 euros y trofeo para el premio Creative de Castilla-La Mancha y el premio Zoco de 1.000 euros y trofeo para Toledo, además de la invitación con todos los gastos pagados al Festival Internacional de Cine de Sitges, que este año es el jueves 16 de octubre.

Por otro lado se celebrará el 25 de septiembre la Feria de Empleo y Emprendimiento para conectar a los jóvenes de Toledo con empresas, fomentar el emprendimiento y facilitar el acceso al mercado laboral. Se hará en colaboración con la Cámara de Comercio, con la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), con la Delegación de Estudiantes de Castilla-La Mancha y la Diputación de Toledo.

«Estamos encantados de tener una colaboración tan amplia con todas las administraciones para ayudar a los jóvenes a encontrar un empleo y para los que se inician por primera vez ayudarles a encontrar su primer empleo. Desde la Concejalía de Juventud no paramos de trabajar para mejorar la vida de los chicos y de las chicas», ha indicado el concejal de Juventud.

La entrega de los premios Talento Joven se han pospuesto por las obras en el Teatro de Rojas y próximamente se dará a conocer la nueva fecha.

Daniel Lancha, subdelegado de la Universidad del Campus de Toledo, ha detallado que apoyarán varias de las actividades como una paella en el barrio de Santa Teresa con DJs.

En cuanto a los conciertos en la plaza de toros, el ayuntamiento reparte entre 50 y 100 entradas, depende de la demanda, y el resto están a la venta. Marcos Givica, promotor y administrador de la empresa SYS Producciones Toledo, ha indicado que trabajan con un aforo de 3.200 personas en el ruedo, aunque en el caso de Morad también habrá grada y en total serán 6.000 entradas.

Más temas:

Jóvenes