Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Ayuso, evacuada en ambulancia tras sufrir una leve indisposición durante la misa del día de la Almudena
Directo
Clausura del Congreso del PP andaluz con la intervención de Feijóo

Dr. Sapo llena el Teatro de Rojas de Toledo de ternura, risas y rock para toda la familia

«Una Canción de Papá», un espectáculo musical y teatral que conquista con humor, emoción y pedagogía sin solemnidad

Más de 40 espectáculos de seis ciclos temáticos componen la ambiciosa temporada de otoño del Teatro de Rojas

Dr. Sapo llena el Teatro de Rojas de Toledo de ternura, risas y rock para toda la familia
ABC

Por FERNANDO REDONDO

Vivimos en una época gloriosamente absurda. Una era en la que las máquinas corrigen textos con la autoridad de un catedrático y escriben discursos con la frialdad de quien nunca ha tenido una emoción. Hoy la inteligencia artificial dicta cómo pensar, qué comprar y hasta ... cuándo respirar («ahora inhale», dice el reloj). Parece que todo puede programarse: la productividad, la felicidad, incluso el amor.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app