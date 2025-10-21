Suscribete a
San Pedro Mártir en Toledo acoge hoy la obra 'S.L. Sus Labores', un homenaje poético y teatral a la mujer rural

Una propuesta del actor y dramaturgo Raúl Tirado bajo la dirección de David Bueno

Raúl Tirado rinde homenaje a la mujer en esta producción
Raúl Tirado rinde homenaje a la mujer en esta producción

Toledo

La sede universitaria de Toledo de San Pedro Mártir acoge hoy la representación de la obra 'S.L. Sus Labores'. Un canto a la mujer rural. O quizás ni tan canto ni tan rural, una propuesta del actor y dramaturgo Raúl Tirado bajo la dirección ... de David Bueno y la producción de la compañía El Yunque Teatro. Será a las 20.00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo.

