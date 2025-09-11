Este sábado vuelven las 'Veladas de Santa Clara' para dinamizar el patrimonio conventual de Toledo

La Asociación de Amigos de los Conventos de Toledo ha dado a conocer este jueves el programa de las tradicionales Veladas de Santa Clara, que tendrán lugar durante los meses de septiembre y octubre, consolidándose como un espacio cultural y de encuentro en uno de los enclaves patrimoniales más significativos de la ciudad.

En el acto de presentación han intervenido Laura García, vocal de Patrimonio y Cultura; Montse Guardia, vocal de Formación y Documentación; y Maite López, vocal de Comunicación y Marketing. Todas ellas han destacado la importancia de estas veladas como iniciativa para «dinamizar el patrimonio conventual, promover la participación ciudadana y acercar la riqueza artística, histórica y espiritual de los conventos toledanos a la sociedad«.

El programa contempla una variada oferta cultural que incluye conciertos, catas, visitas guiadas y actividades de divulgación, siempre en un marco de respeto y puesta en valor del convento de Santa Clara. Con ello, la Asociación busca reforzar el vínculo entre la comunidad toledana y este patrimonio único, así como sensibilizar sobre la necesidad de su conservación y apoyo.

Las veladas vuelven en este pre-otoño toledano de 2025 y empiezan este sábado, en el marco de las Noches del Patrimonio. Será a las 21.00 y 22.00 horas con la actuación de la Schola San Eugenio, de carácter gratuito.

En las sucesivas fechas de las Veladas de Santa Clara habrá otro tipo de actos, como la degustación de quesos de la Quesería Edén maridados con diferentes vinos; cata de cervezas trapistas y de abadía, la actuación de la Camerata Musiké, con un concierto de música antigua; una visita guiada con microconcierto de guitarra clásica con Roberto Cano; degustación de jamón cortado a cuchillo y vino de la tierra, con un cortador de jamón en vivo, y muchos actos más como conferencias y talleres formativos. El programa completo puede consultarse en la página web: amigosconventostoledo.es.

