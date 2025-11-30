La comunidad rumana de Toledo celebra su Día Nacional con «unidad y orgullo»

La comunidad rumana de Toledo celebra este lunes, 1 de diciembre, el Día Nacional de Rumanía, que conmemora la Gran Unión de 1918, momento histórico que consolidó la unidad y la identidad del país.

Ion Balan, presidente de la Federación Internacional de Asociaciones para ... la Defensa de los Derechos de los Migrantes en Europa (FIADDIE), con sede en Toledo, recuerda que aquel hecho histórico sentó las bases de una Rumanía moderna y subraya la importancia de la unidad y la dignidad como valores permanentes.

Balan reafirmó el compromiso de FIADDIE de promover los derechos de los rumanos en la diáspora, garantizando servicios públicos, educación de calidad, atención sanitaria y oportunidades de prosperidad, sin importar dónde vivan. También apela a la clase política a actuar con responsabilidad y equilibrio para construir un país fuerte para el futuro. El presidente concluye con un mensaje de unidad y orgullo para todos los rumanos: «¡Feliz cumpleaños, Rumanía! ¡Feliz cumpleaños a los rumanos en Rumanía y en la diáspora!» Con ello, la comunidad rumana en Toledo se suma a las celebraciones internacionales, reafirmando su vínculo con su país y su compromiso con las futuras generaciones.

