La comunidad rumana de Toledo celebra su Día Nacional con «unidad y orgullo»

Ion Balan, presidente de FIADDIE, destaca la Gran Unión de 1918 y reafirma su compromiso con los derechos de los migrantes rumanos

Ion Balan, presidente de la Federación Internacional de Asociaciones para la Defensa de los Derechos de los Migrantes en Europa (FIADDIE), con sede en Toledo
TOLEDO

La comunidad rumana de Toledo celebra este lunes, 1 de diciembre, el Día Nacional de Rumanía, que conmemora la Gran Unión de 1918, momento histórico que consolidó la unidad y la identidad del país.

Ion Balan, presidente de la Federación Internacional de Asociaciones para ... la Defensa de los Derechos de los Migrantes en Europa (FIADDIE), con sede en Toledo, recuerda que aquel hecho histórico sentó las bases de una Rumanía moderna y subraya la importancia de la unidad y la dignidad como valores permanentes.

