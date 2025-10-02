Ruiz Molina reivindica en Toledo ante 200 profesores de Derecho Financiero de todo el país «una España más justa»

La Universidad de Castilla-La Mancha acoge desde este jueves y hasta mañana viernes en Toledo la IX Reunión de la Red de Profesores de Derecho Financiero y Tributario, que ha sido inaugurada esta tarde por el rector de la UCLM, Julián Garde, junto con ... el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina.

Ante casi doscientos profesores universitarios de toda España, el consejero ha reivindicado una España mejor desde el punto de vista financiero porque, según sus palabras, «no vamos por buen camino». Además, ha animado a los docentes e investigadores participantes a profundizar en cuestiones clave como la ley de armonización fiscal, la solidaridad, la igualdad entre territorios, el cupo catalán y los errores de la financiación singular a Cataluña. Ruiz Molina, que ha recordado su etapa como profesor de Derecho Financiero durante diez años, ha asegurado que se ha sentido en casa en este foro académico.

Por su parte, el rector Julián Garde ha agradecido a la Red de Profesores de Derecho Financiero y Tributario la confianza depositada en la institución y ha destacado la alta participación, que ha alcanzado las 200 personas. Igualmente, ha subrayado la calidad del contenido académico y la implicación del profesorado de la UCLM en el desarrollo del programa, lo que, en sus palabras, ha puesto de manifiesto «la cualificación científica del área».

Garde también ha hecho referencia al 40º aniversario de la Universidad, que se cumple este sábado, y ha recordado que en estas cuatro décadas han egresado más de 156.000 personas, por lo que, según ha señalado, «habría que preguntarse qué sería de esta región sin la UCLM». En este sentido, ha animado a la comunidad universitaria a participar activamente en las celebraciones programadas a lo largo del curso académico.

El encuentro, que se ha consolidado como un foro de referencia para analizar los retos actuales del sistema tributario en un contexto de transformación económica, social y tecnológica, reúne a expertos nacionales e internacionales y ofrece un programa con cuatro ejes temáticos, mesas redondas con 21 ponentes, 35 comunicaciones libres y la entrega del III Premio de Tesis Doctoral de la RPDFT.

En la inauguración también han intervenido la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Alicia Valmaña Ochaita, y el presidente de la RPDFT y director del CIEF, Miguel Ángel Collado Yurrita.