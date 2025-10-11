Mercadillo, música y talleres: Toledo se moviliza por Cáritas

La plaza del Salvador, en Toledo, acoge este sábado el II Festival Solidario de Cáritas, una jornada organizada por los trabajadores de la asociación que incluye actuaciones musicales, sorteos, un mercadillo solidario, barra de bar y una 'food truck' solidaria donde, además, ... los asistentes podrán depositar su ropa usada en el contenedor rojo para darles una segunda vida con Moda re-.

El concejal de Hacienda, Fondos Europeos y Participación, Juan José Alcalde, quiso apoyar esta iniciativa solidaria, destacando la labor social que realiza Cáritas Diocesana y sus voluntarios con muchas familias toledanas. Por ello, ha asegurado que «estas iniciativas siempre contarán con la colaboración del Ayuntamiento de Toledo, porque si Cáritas no existiese faltaría mucho espíritu, mucha alma y mucho corazón en la ciudad», ha señalado.

Por su parte, la secretaria general de Cáritas Diocesana de Toledo, Mónica Moreno, ha recordado que cada día se benefician de la acción social de la entidad unas 200 personas, usuarios del albergue, de alojamientos de urgencia, de las viviendas sociales y de otros programas. Por ello, ha destacado la importancia del desarrollo de este tipo de actos solidarios, pretenden «sensibilizar de los distintos programas de Cáritas en la ciudad -como Hogar 2000, las viviendas sociales, los alojamientos de urgencia, los economatos o el Centro de Personas sin Hogar 'Cardenal González Martín'- así como la recaudación de fondos para su financiación y sostenimiento».

Una cita festiva con la que esperan tener un balón oxígeno debido al descenso en las donaciones y las suscripciones y, el aumento de las necesidades. «No están aumentando en la misma progresión las donaciones a las necesidades, por lo que nos vemos obligados a hacer campañas y actos solidarios como éste que nos permitan recaudar fondos y poder dar respuestas a las necesidades que nos están surgiendo», ha indicado Moreno.

Por último, ha recordado que estas acciones solidarias concluirán el próximo jueves, 16 de octubre, con la representación de la obra teatral 'La Venganza de Don Mendo', en el teatro de Rojas.