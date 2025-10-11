Suscribete a
Mercadillo, música y talleres: Toledo se moviliza por Cáritas

Desde la asociación aseguran que el número de donaciones ha descendido mientras que el de personas necesitadas ha aumentado

La plaza del Salvador acoge este sábado la II Fiesta Solidaria de Cáritas Toledo para apoyar sus programas sociales

II Festival Solidario de Cáritas en la plaza del Salvador
II Festival Solidario de Cáritas en la plaza del Salvador
E. Bustos

La plaza del Salvador, en Toledo, acoge este sábado el II Festival Solidario de Cáritas, una jornada organizada por los trabajadores de la asociación que incluye actuaciones musicales, sorteos, un mercadillo solidario, barra de bar y una 'food truck' solidaria donde, además, ... los asistentes podrán depositar su ropa usada en el contenedor rojo para darles una segunda vida con Moda re-.

