La romería del Valle de Toledo: entre la devoción, la política y el reguetón

Los toledanos no han fallado un año más a su romería del Valle, la más antigua y arraigada en la ciudad. Aunque la lluvia deslució algo la víspera y el día comenzó algo triste por las nubes que cubrían el cielo, el sol finalmente ha salido para celebrar esta fiesta en la ermita del siglo XVII y sus alrededores, que se han llenado de público que ha disfrutado del color verde que ha dejado esta primavera en el paisaje toledano. Y, como no, también de los políticos. Este año, pese a no ser electoral, se ha caracterizado por una gran presencia de autoridades: desde el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, acompañado por varios consejeros, pasando por la delegada del Gobierno, Milagros Tolóny el alcalde, Carlos Velázquez, con la vicealcaldesa, Inés Cañizares, y otros concejales de la Corporación. Todos ellos han asistido a la misa de las once de la mañana que este año ha presidido el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, que ha elegido estar junto a la Virgen del Valle en un día muy reclamado por toda la diócesis.

Esta Cofradía, que tiene más de 4.000 hermanos, está preparándose para celebrar el próximo año su 400 aniversario, un acontecimiento que va a contar con el apoyo tanto del Ayuntamiento como del Gobierno regional, tal y como ha confirmado, tras la misa, el presidente García-Page, que ha estado acompañado del consejero de Fomento, Nacho Hernando, y la consejera Portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla. Page ha destacado que se trata de un lugar que «recoge el peso de la tradición, que ya tiene testimonios desde el siglo VI, aunque en su factura de hoy es del siglo XVI». Este tipo de celebraciones son «casi un patrimonio a proteger, sin olvidar a las hermandades y a las cofradías, que sostienen, como si fueran andamios, multitud de tradiciones», ha dicho.

Aunque la Barca Pasaje ha estado varada durante las primeras horas por una avería, se han repetido las escenas de siempre: los paseos hasta la ermita, el continuo repicar de la campana, el sonido de los cohetes, el olor a hinojo y a tomillo y la alegría de la primavera, entre reencuentros de amigos y familiares, entorno a la devoción a la Virgen del Valle, que cuenta con fieles de todos los barrios de la ciudad. Esta la parte más tradicional, la que se mantiene casi inalterable desde siglos atrás, como la visita a la ermita, las quínolas y los romeros por los cerros de la zona de la 'Piedra del Rey Moro' para comer o merendar.

Y, luego está el otro Valle, la parte más lúdica de la romería, los bares, -este año con la ausencia del kiosko Base que cerró sus puertas hace solo unos días obligado por una sentencia-, y los incombustibles chiringuitos de los partidos políticos, que se han convertido en auténticas discotecas al aire libre, con música y hasta baile en plena romería, una tradición que se hace cada año más popular entre los jóvenes que aprovechan la fiesta desde el día anterior, aunque en esta ocasión se vió algo reducida por la fuerte tormenta que cayó sobre la ciudad a las once de la noche del miércoles. Este año han sido trece los establecimientos que han hecho « un Valle más grande y que pueda acoger a más gente», entre ellos la furgoneta de Down Toledo. Además, como ha recordado el alcalde, se han puesto en marcha a nuevas medidas de protección y mejora de este paisaje natural como establecer, por primera vez, el control del vidrio para garantizar la seguridad y evitar el riesgo que supone que el vidrio acabe en los rodaderos.

El alcalde también ha destacado el refuerzo de la limpieza en la zona con la instalación de 50 contenedores y 6 zonas de reciclaje, y especialmente la ampliación del servicio de autobuses urbanos que se ha triplicado, para garantizar «que todo aquel toledano que quiera venir al Valle, que quiera venir a ver a su Virgen, a tocar la campaña ya cumplir con esas tradiciones que son historia de Toledo y de lo que somos», pueda hacerlo en transporte público, ha asegurado. De hecho, ha recordado que hasta ahora sólo existía servicio de autobús desde Zocodover y este año también hay autobús desde el Polígono y Buenavista, «esto supone dar servicio a la práctica totalidad de los habitantes de Toledo».

Milagros Tolón ha trasladado su felicitación los toledanos, «en una jornada marcada por la tradición popular, la convivencia y el arraigo de una de las celebraciones más representativas de la ciudad. Un día que es la expresión viva de una ciudad que sabe renovar sus tradiciones en el presente, rindiendo homenaje a su pasado y caminando con su ejemplo hacia un futuro mejor».

También ha asistido la secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo y David Moreno, portavoz de Vox en la Cortes regionales, que ha felicitado a la Real Cofradía de la Virgen del Valle por el trabajo que hace «no solamente hoy, sino a lo largo del año, un trabajo para reconocer en mantenimiento de la devoción, por supuesto, a la Virgen y en mantenimiento a las tradiciones».

La diputada provincial, Soledad de Frutos, ha manifestado que «son las romerías las que nos ponen en el suelo, nos ponen sobre el terreno».