Suscribete a
ABC Premium
Última Hora
La opositora venezolana María Corina Machado no acudirá a recibir el Nobel de la Paz
Última Hora
Muere a los 63 años Robe Iniesta, fundador de Extremoduro

La reutilización de hojas de examen, causa el error de la prueba de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Toledo

Según un informe técnico, las respuestas no coincidían con las preguntas del examen, por lo que despejan las dudas sobre manipulación

El PSOE reclama explicaciones ante las sospechas de irregularidades en las últimas oposiciones del Ayuntamiento de Toledo

Ayuntamiento de Toledo
Ayuntamiento de Toledo ABC
Valle Sánchez

Valle Sánchez

TOLEDO

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Tras la controversia que ha surgido en la ciudad de Toledo sobre el reciente proceso selectivo para cubrir plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento, el equipo de gobierno ha encargado un informe a los técnicos para aclarar lo sucedido. Las alarmas saltaron cuando, ... durante la segunda prueba, una aspirante detectó que la hoja de respuestas que se le había entregado estaba parcialmente cumplimentada, lo que desató las sospechas de manipulación en el examen. El Grupo Municipal Socialista también ha pedido explicaciones por estos hechos. Fue el pasado 28 de noviembre cuando se realizó en el IES Universidad Laboral de Toledo, un examen para la cobertura de 11 plazas de auxiliares administrativos en el Ayuntamiento de esta ciudad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app