La reutilización de hojas de examen, causa el error de la prueba de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Toledo

Tras la controversia que ha surgido en la ciudad de Toledo sobre el reciente proceso selectivo para cubrir plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento, el equipo de gobierno ha encargado un informe a los técnicos para aclarar lo sucedido. Las alarmas saltaron cuando, ... durante la segunda prueba, una aspirante detectó que la hoja de respuestas que se le había entregado estaba parcialmente cumplimentada, lo que desató las sospechas de manipulación en el examen. El Grupo Municipal Socialista también ha pedido explicaciones por estos hechos. Fue el pasado 28 de noviembre cuando se realizó en el IES Universidad Laboral de Toledo, un examen para la cobertura de 11 plazas de auxiliares administrativos en el Ayuntamiento de esta ciudad.

Sin embargo, el informe del Servicio de Régimen Interior del Ayuntamiento ha esclarecido los hechos, desechando «cualquier posibilidad de irregularidad». Según el informe, al que ha tenido acceso ABC, el incidente fue producto de «un error administrativo aislado». Durante la prueba, una aspirante detectó que su hoja de respuestas, proporcionada por el tribunal, contenía anotaciones previas propias de un uso anterior. Este error se debió, según aclaran, a la reutilización accidental de hojas sobrantes de procesos anteriores, un procedimiento común en los procesos selectivos por razones de eficiencia y economía.

El secretario del Tribunal, al ser informado de la situación, actuó de inmediato y retiró la hoja de respuestas, entregando una nueva a la aspirante. Además, al final de la prueba, se verificó que las respuestas anotadas en la hoja no coincidían con las preguntas del examen ni otorgaban una puntuación significativa, desmintiendo así cualquier intento de favorecimiento. De hecho, la puntuación de la hoja parcialmente cumplimentada fue de apenas 0,5 sobre 10, lo que refuerza la tesis de que no hubo manipulación.

Aula bajo vigilancia

La vigilancia en el aula también fue reforzada por la declaración de la vigilante de aula, quien explicó que las mesas fueron ocupadas libremente por los aspirantes, y que el incidente fue detectado y gestionado de forma transparente y oportuna.

El informe concluye que no hubo vulneración de los principios de igualdad ni alteración del proceso selectivo, por lo que no existen motivos para la anulación del examen. A pesar de ello, las reclamaciones siguen llegando, principalmente por parte de quienes cuestionan la integridad del proceso.

Este incidente, según los socialistas, añade más dudas sobre la gestión de los procesos selectivos bajo el gobierno del Partido Popular, una situación que ya se ha repetido en ocasiones anteriores. El Grupo Municipal Socialista ha reiterado su petición de garantizar la transparencia en todos los procesos administrativos del Ayuntamiento para evitar futuros contratiempos.