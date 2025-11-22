Suscribete a
Retirados residuos del río Tajo arrastrados por la dana en 2021, entre ellas chapas y restos de canalizaciones

El concejal de Medio Ambiente, Rubén Lozano, ha participado en esta cita impulsada por la Concejalía y el Club17 Cimas

ABC

Toledo

El concejal del Río Tajo, Medio Ambiente y Deportes, Rubén Lozano, ha participado este sábado en la II Jornada de Basuraleza impulsada por la Concejalía de Medio Ambiente y el Club17 Cimas, a quien ha agradecido su implicación en esta cita.

Lozano ha ... destacado el éxito de esta nueva jornada de basuraleza que se desarrolla desde hace algo más de dos años en los rodaderos del Valle. El concejal de Medio Ambiente ha señalado que esta iniciativa ha permitido retirar chapas y canalizaciones que fueron soterradas tras la dana del 2021, «rescatando las últimas piezas que es posible recoger».

