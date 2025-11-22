Retirados residuos del río Tajo arrastrados por la dana en 2021, entre ellas chapas y restos de canalizaciones

El concejal del Río Tajo, Medio Ambiente y Deportes, Rubén Lozano, ha participado este sábado en la II Jornada de Basuraleza impulsada por la Concejalía de Medio Ambiente y el Club17 Cimas, a quien ha agradecido su implicación en esta cita.

Lozano ha ... destacado el éxito de esta nueva jornada de basuraleza que se desarrolla desde hace algo más de dos años en los rodaderos del Valle. El concejal de Medio Ambiente ha señalado que esta iniciativa ha permitido retirar chapas y canalizaciones que fueron soterradas tras la dana del 2021, «rescatando las últimas piezas que es posible recoger».

Noticia Relacionada El PSOE de Talavera exige la retirada «inmediata y segura» de un vertido de amianto en la vía pública ABC Critican que, tras más de un medio, la «única» respuesta del Ayuntamiento ha sido poner vallas alrededor de la zona También se han retirado centenares de botellas, latas y envases de diferente tipo que ensuciaban los rodaderos «de este bonito lugar de la ciudad de Toledo»; ha señalado el concejal. Por último, Lozano ha mostrado su satisfacción por un «trabajo extenuante y agotador, que nos permite hoy tener unas riberas del río y un Valle más limpio»; ha concluido.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión