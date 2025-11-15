Respaldo del PSOE de Toledo a la reforma del Estauto de Autonomía de Castilla-La Mancha, «garante de derechos y avances»

El Comité Provincial del PSOE, máximo órgano de representación y de dirección entre congresos, ha aprobado este sábado una resolución en apoyo y en defensa a la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha que está ahora tramitándose en el Congreso de ... los Diputados. «Una reforma necesaria, que viene a consolidar esa defensa en los derechos de la comunidad autónoma, pero sobre todo de sus ciudadanos», ha manifestado el vicesecretario de Política Municipal, Francisco Rodríguez.

La modificación de la norma «consolida servicios, autonomía, reforma y moderniza todas esas competencias que ha ido asumiendo la comunidad autónoma durante estos años y también refuerza el papel del presidente Emiliano García-Page», ha indicado Rodríguez, quien ha puesto de relieve el apoyo e impulso de los socialistas de la provincia de Toledo al presidente regional, a su Gobierno y a Castilla-La Mancha. «Blinda derechos y garantiza avances como un acceso equitativo a los servicios públicos, con especial atención al medio rural y refuerza derechos sociales y de igualdad», ha añadido.

Además, ha destacado la relevancia de que Castilla-La Mancha reconozca el derecho al agua como fundamental, con un enfoque de uso preferente para consumo humano y desarrollo económico, social y agrícola. «Es un avance histórico, una reivindicación de justicia que fortalece nuestra tierra y protege nuestro futuro», ha reconocido el vicesecretario de Política Municipal.

«El río Tajo cruza, vertebra la provincia entera y teníamos que estar también en esa defensa de caudales ecológicos y de reivindicar el río como un río vivo, no queremos ser más que nadie, pero tampoco vamos a permitir ser menos que nadie», ha añadido Rodríguez.

El Comité Provincial ha instando al Congreso de los Diputados, que ya ha dado luz verde a la toma en consideración, a aprobar la reforma del Estatuto con el mayor respaldo posible. La organización provincial subraya que este apoyo amplio debe reflejar «el sentir mayoritario de la ciudadanía castellanomanchega», comprometida con un modelo de región que avance en derechos, cohesión territorial y modernización institucional.

Y desde el comité han remarcado que el texto apuesta por una financiación autonómica justa y suficiente, adecuada a la dispersión territorial, el envejecimiento poblacional y el coste efectivo de los servicios públicos. Motivos por los que «Castilla-La Mancha necesita una financiación que responda a su realidad. Este Estatuto lo recoge y lo defiende con claridad».