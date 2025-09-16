Renfe aclara el incidente en el Avant Toledo-Madrid: «El tren cerró dos minutos antes de la hora programada, como está estipulado»

La Asociación de Usuarios del Tren de Toledo (AUTT) ha denunciado este martes un episodio que calificaron de «dantesco» en el servicio Avant Toledo-Madrid de las 7:25 horas. Según relataron, a las 7:23 —dos minutos antes de la salida programada— el maquinista cerró las puertas con varios viajeros aún intentando subir al convoy e, incluso, con el interventor fuera del tren.

Ante la repercusión de los hechos, Renfe ha explicado a ABC que el embarque se cerró «dos minutos antes de la hora programada, como está estipulado», y ha confirmado que cuatro usuarios no pudieron acceder inicialmente. No obstante, ha precisado que «personal autorizado desbloqueó la puerta trasera para facilitar el acceso de los viajeros que se habían quedado en tierra».

En ese momento, el tren inició la marcha con la puerta abierta, un mecanismo que, según la operadora, «se cierra automáticamente cuando la unidad alcanza los 10 km/h». Desde Renfe han subrayado que «ningún viajero sufrió daños ni se vio en riesgo su integridad durante la operación de subida al tren».

Además, la compañía ferroviaria ha indicado que «ninguno de los dos interventores que viajaban en el tren recibió queja alguna por lo sucedido».

