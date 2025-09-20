La Reina Letizia, embajadora en Egipto del damasquinado toledano

La Reina Letizia lució el bolso con un cierre de damasquinado toledano en la embajada española en El Cairo

La Reina Letizia volvió a hacer de la moda un vehículo de diplomacia cultural en su viaje oficial a Egipto. En la recepción celebrada en la embajada española en El Cairo a la comunidad española durante el primer día de la visita, Doña Letizia deslumbró con un elegante vestido negro de escote Bardot y largo midi, que acompañó con un bolso muy especial: el modelo Pasticcino de la firma Max Mara, cuyo cierre ha sido producido en Toledo por la empresa Anframa utilizando la técnica del damasquinado.

El complemento pertenece a una edición limitada de 2.600 unidades con las que la casa italiana ha querido rendir homenaje a la excelencia de los artesanos españoles de la piel y del metal. En este caso, la aportación toledana resulta decisiva, ya que el cierre del bolso son dos globos terráqueos adornados con damasquinado. Asimismo, el cuerpo del bolso está confeccionado en cuero cordobés, reconocido por su calidad y resistencia..

El bolso fue presentado el pasado julio en el Parador de Turismo de la ciudad de las Tres Culturas, un acto, al que acudieron el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y la directora general de Artesanía, Ana Isabel Fernández Samper, que no estuvo exento de polémica.

La Reina Letizia con el bolso con el cierre de damasquinado producido por la empresa toledana Anframa gtres

La Fundación del Damasquinado de Toledo y la Fundación Zuloaga criticaron entonces el uso del nombre de este arte tradicional para promocionar una creación de la firma italiana, decorada con un cierre realizado con piezas fabricadas mecánicamente. Para estas entidades, el recurso al término 'damasquinado' en un producto de producción industrial suponía un riesgo de confusión respecto a la auténtica labor artesanal que ha dado fama internacional a Toledo.