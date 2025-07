Refuerzan las tareas de desratización e intensifican la campaña de lucha contra roedores

El concejal del PP, José Manuel Velasco, ha asegurado hoy que el Ayuntamiento de Toledo ha intensificado las tareas de desratización y desinsectación tal y como ha podido comprobar esta pasada madrugada junto a profesionales de la empresa encargada del servicio anti plagas de la ciudad.

Durante la jornada, Velasco ha visto que todas las alcantarillas del eje principal turístico Zocodover - Cuatro Calles cuenta con los productos autorizados para luchar contra la plaga de roedores y además en algún caso se ha reforzado dicha dosis.

En este sentido, como informan desde el Grupo Municipal del PP en nota de prensa, el concejal de Turismo pide a los socialistas que no hagan bromas con un tema tan sensible para la ciudad y añaden que «más valiera que trabajaran lo que no han hecho en sus años de desgobierno».

Rifirrafe por un contrato

Velasco subraya que esta semana los socialistas denunciaban que se destinaba menos al plan de plagas que cuando gobernaban ellos y se les desmontó con datos ya que el PSOE destinaba 137.000 euros y el actual equipo de gobierno destina 160.000 euros, debido al nulo trabajo que desempeñaban en esta como en otras áreas.

Asimismo recuerda imágenes de roedores campando a sus anchas por Arco Palacio o Nuncio Viejo, entre otras cuando gobernaban los socialistas convirtiéndose en un problema serio que no fueron capaces de atajar. «Tanto es así que en lugar de incrementar el presupuesto lo rebajaban», asevera Velasco.

Por otro lado, durante la jornada de esta misma madrugada había varios locales comerciales con basura depositada en la calles junto a sus fachadas lo que supone un factor determinante en la lucha contra las plagas igualmente además de riesgo de infecciones y salubridad.

Por ello, desde el Ayuntamiento se van a continuar con las inspecciones y valorar posibles sanciones al no cumplir con el horario establecido para la recogida de residuos.

Por último, Velasco pide a los socialistas que «en lugar de alarmar, bromear o pedir el cese del concejal, que trabajen un poco y se organicen como grupo que van como pollo sin cabeza y ya han pasado dos años de legislatura«.