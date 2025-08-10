Reducir el precio y ampliar el horario de las piscinas, propuestas del PSOE en Toledo para mitigar la ola de calor

El Grupo Municipal Socialista ha solicitado este domingo al alcalde y a su equipo de Gobierno en nota de prensa que pongan en marcha medidas como la rebaja del 50 por ciento en la entrada a las piscinas municipales e incrementar el horario de cierre de estas con el objetivo de mitigar la ola de calor que está sufriendo la ciudad de Toledo con temperaturas que han superado los 40 grados.

La concejala socialista Marta Medina ha trasladado al Gobierno de Velázquez que estas medidas u otras «es algo que no debería haber salido de la oposición, sino que es el propio equipo de Gobierno, el que debería estar pendiente de estos temas del día a día y dejar de estar pensando nada más que en fiestas y en vacaciones«.

«En estos días, la ciudad de Toledo, como otras zonas de España, se encuentra con avisos por altas temperaturas como viene indicado la Agencia Estatal de Meteorología, por lo que pedimos al gobierno de PP y VOX que aplique de manera inmediata estas medias mientras dure la ola de calor y se vuelvan a activar si volvemos a vivir episodios de calor extremo como los que estamos sufriendo en la actualidad«, ha añadido Marta Medina.

«Hay personas que no pueden permitirse tener aire acondicionado por cuestiones económicas o incluso por temas propios de la vivienda, ya que hay edificios muy antiguos que no pueden soportar las instalaciones de estos equipos. Por esa razón pedimos al alcalde que tenga en consideración estas propuestas, y no se deje llevar por el simple hecho de que hayan sido formuladas por el grupo mayoritario de la oposición«, ha querido incidir Medina.

Estas medidas, según la concejala socialista en nota de prensa, facilitarían también que las familias pudieran combatir las altas temperaturas de mejor forma y el ahorro del 50 por ciento en la entrada «haría que muchas de ellas utilizasen estas instalaciones municipales como refugio climático«, al igual que el aumento de horario en cuanto al cierre. »Ayudaría a paliar los efectos del calor, alargando la estancia en dichas piscinas«, ha concluido la concejala socialista.