Recogen firmas para que no se construya un hotel en San Juan de Dios y se abra una residencia

Territorio Vecinal Toledo, una red de apoyo vecinal que se formó en Toledo durante la pandemia del Covid-19, principalmente a través de grupos de WhatsApp, para apoyar a personas mayores y con movilidad reducida que no podían salir de casa, ha iniciado una recogida de firmas en change.org para que no se construya un hotel en el edificio de San Juan de Dios, en la judería, y se cambie su uso a una residencia, ya que no hay ninguna en el Casco Histórico.

«El Ayuntamiento de Toledo recibió un solar que fue maternidad y posteriormente residencia de mayores de la Diputación de Toledo. Ahora quiere que el proyecto salga adelante para cambiar el uso dotacional de equipamiento residencial a terciario hotelero, para hacer el hotel de San Juan de Dios que tendrá 52 habitaciones y terraza«, afirman la plataforma de vecinos.

Noticia Relacionada 'Toledo Emerge', un proyecto «sostenible y viable» con financiación público-privada Valle Sánchez El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y la presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo, han firmado el protocolo de intenciones para desarrollar este programa que va a recuperar cinco edificios: Palacio de Abdón de Paz, Alamillos del Tránsito, San Juan de Dios, el antiguo cementerio de las Monjas y la antigua sede de RNE en San Cristóbal

Según este foro vecinal, los mayores del barrio histórico no tienen ninguna residencia, «y cuando tienen que dejar sus casas porque ya no tienen autonomía suficiente, se ven obligados a irse de su barrio de toda la vida, a otros barrios si tienen suerte, o pueblos limítrofes, perdiendo su arraigo y amistades», afirman.

«¿El Ayuntamiento de Toledo y el Consorcio definen su estrategia de fijación de población en el Casco con un hotel?», se preguntan, y concluyen que con su plan 'Toledo Emerge', «solo emerge el turista».

