Raúl Calvo será el nuevo presidente del Colegio Oficial de Médicos de Toledo

Finalizado el pasado viernes el plazo para la presentación de candidaturas y al haber concurrido solo una, este miércoles, 7 de mayo, se reunirá la junta electoral para proclamar vencedora a la lista que encabeza el doctor Raúl Calvo, actual secretario general del Colegio Oficial de Médicos de Toledo (COMT) .

Así pues, y tomando el relevo de la doctora Natividad Laín, Calvo será el nuevo presidente del organismo colegial, a la espera tan solo de que se fije la fecha para su toma de posesión, que podría ser el 10 de junio.

Noticia Relacionada Carrera profesional : «No parece muy sensato jubilarte con el mismo reconocimiento que cuando empezaste» María José Muñoz El doctor Raúl Calvo considera que esta medida se aprobará finalmente, aunque para ello es necesario que el Gobierno regional cuente con financiación

En declaraciones a ABC, Raúl Calvo ha explicado que la que será nueva junta directiva del COMT estará formada por 15 personas. «Se han renovado algunos puestos, ha entrado gente joven y la Vocalía de Médicos Jubilados o Senior pasa a la doctora Cristina de Castro, que coge el relevo de Manuela Cabero, la cual quería dar paso a gente más joven y no ha querido seguir».

A la Vocalía de Médicos Jóvenes entra Álvaro Thomas, médico adjunto de Urgencias del Hospital Universitario de Toledo e hijo de la conocida médico Blanca Cordero, del centro de salud de Santa María de Benquerencia.

Tres vicepresidencias

Hay tres vicepresidencias, dos de ellas de nueva creación. La vicepresidenta primera es Angélica Mira, cirujana del hospital de Toledo; la vicepresidenta segunda es Begoña de la Iglesia, médico de familia rural y coordinadora del centro de salud de Los Navalmorales, y el vicepresidente tercero es Francis Rodríguez, médico del centro de salud de Santa María de Benquerencia y hasta ahora vocal de Médicos de Atención Primaria Urbana.

La nueva secretaria general del COMT, en sustitución de David Calvo, será la cardióloga Eva García Camacho, antigua vocal de Médicos Jóvenes, mientras que el vicesecretario, también de Talavera, será Joaquín Álvarez Grégori, vocal de Médicos de Docencia e Investigación.

También nuevo en la junta directiva es Alberto Berrocoso, que será vocal de Médicos de Atención Primaria Rural; trabaja en el centro de salud de Torrijos y ahora es el jefe de la Unidad Docente de Medicina de Familia en Toledo. También entra el vocal de Médicos Docentes, Roberto González Ornia, jefe de la Unidad Docente de Talavera.

Facultativos de Talavera conforman la tercera parte de la candidatura, que es casi paritaria. «Hemos intentado que haya la mayor paridad posible y hay dos hombres más que mujeres; además, hemos perdido a la presidenta, que era una figura fundamental, aunque ella seguirá con nosotros, obviamente, asesorando y trabajando», dice Calvo en referencia a la doctora Laín, que ha sido presidenta del Colegio durante ocho años y que, aunque podría optar a la reelección, ha decidido no continuar, como informó ABC.

Pre-colegiación de estudiantes de Medicina

Preguntado por sus objetivos principales como nuevo presidente del COMT -que será-, Raúl Calvo ha señalado que «vamos a intentar en estos cuatro años seguir acercándonos a la gente más joven, por eso hemos metido más juventud en la junta directiva; vamos a intentar también abrirnos a la universidad».

En este sentido, y al haber ya estudiantes de Medicina en Toledo, el Colegio va a crear una pre-colegiación para ellos, «para que vayan conociendo lo que les puede ofrecer el Colegio de Médicos y vayan participando de las actividades del colegio aún siendo estudiantes». Con este objetivo, Calvo ha introducido en su candidatura a los jefes de las Unidades Docentes, cuya cercanía es «importante».

También «queremos seguir influyendo en las autoridades sanitarias en el tema de la seguridad y que vayan disminuyendo las agresiones a los médicos, un asunto que para nosotros es muy importante», dice el futuro presidente colegial, quien suma a sus objetivos que el COMT gane peso a nivel nacional y que el conjunto de los colegios de médicos de Castilla-La Mancha refuercen su posición en Madrid ganando puestos de responsabilidad dentro de la Organización Médica Colegial (OMC): «Que nuestra voz se oiga y además sea una voz autorizada y con peso porque el Consejo de Colegios Médicos de Castilla-La Mancha, con sus cinco provincias, es uno de los más grandes de España, solo por detrás de Andalucía y Castilla y León».

En cuanto al número de asociados, hay aproximadamente 11.000 médicos colegiados en Castilla-La Mancha, de los que 3.000 trabajan en la provincia de Toledo, el 90% en el Sescam.

Durante los últimos ocho años, los miembros de la junta directiva del COMT han seguido realizando su actividad laboral habitual, y así lo hará Raúl Calvo, el nuevo presidente, que trabaja en el centro de salud de Camarena, del que es coordinador, siendo su puesto en los consultorios locales de Camarenilla y Arcicóllar, donde lleva veinte años. «Todos los miembros de la junta directiva somos asistenciales», subraya.

El mayor problema

Por otro lado, el problema más grande que Calvo detecta en la sanidad de Castilla-La Mancha es que «ha habido un distanciamiento, una especie de brecha, entre la población a la que damos asistencia y los médicos que trabajamos para ella, como si nos hubiéramos olvidado unos y otros de que somos parte de esta sociedad y que estamos para servirla; es como si la gente hubiera empezado a pensar que los médicos somos los enemigos, o que solo buscamos nuestros intereses, cuando nosotros realmente trabajamos, y trabajamos muy duro, por ellos. Incluso en las condiciones más adversas lo hemos demostrado. Cinco compañeros de trabajo fallecidos durante la pandemia no es ninguna tontería; y además trabajamos a veces en condiciones de menos personal del que debería existir, y en condiciones laborales que no son las idóneas. En eso están trabajando las autoridades sanitarias, no me cabe duda, pero nosotros, aún así, no dejamos de trabajar; podemos alzar la voz, quejarnos de que se tienen que mejorar las condiciones laborales, pero no dejamos de trabajar y seguimos dándolo todo por la gente».

Una relación entre médicos y pacientes que «se estropeó mucho durante la pandemia y que queremos intentar recuperar. Después de los aplausos a los sanitarios, de repente todo eso quedó en nada y es como si se hubiera abierto una brecha entre médicos y pacientes». ¿Y qué ha llevado a esta situación? «Se ha culpado mucho a los médicos de cosas que se han generado como consecuencia de la propia pandemia: retrasos en las listas de espera y en la asistencia, por ejemplo, pero la sociedad ha incrementado también de forma exponencial lo que se exige al sistema sanitario y no somos capaces de dar respuesta a ese incremento tan brutal de la demanda. Y se vuelca fundamentalmente en los médicos, como responsables únicos de dar la asistencia sanitaria -que no es así-; se nos culpa de no ser capaces de satisfacer esas demandas que se han incrementado de forma tan tremenda», contesta David Calvo, quien subraya el dato de que las llamadas a los centros de salud para solicitar citas se multiplican por tres cada año. «Ese dato es una barbaridad y no creo yo que la sociedad esté mucho más enferma que hace cuatro años. Pues se ha incrementado la asistencia a las urgencias hospitalarias o extrahospitalarias, y a las consultas. Y como no somos capaces de absorber esa demanda -que es infinita y nosotros somos finitos- la población tiende a culpabilizarnos».

«Alfo falla»

¿Y de ahí el incremento de las agresiones a sanitarios? «Claro, ese es uno de los grandes problemas. La sociedad se ha ido convirtiendo poco a poco en muy agresiva, va perdiendo el respeto a los mayores, a los sanitarios, a los profesores...hasta cuando vas conduciendo no vea usted la que se lía algunas veces. Y cuando no están dando respuesta a las exigencias de la población es cuando surge la agresividad. Algo ha fallado, algo se ha ido perdiendo. De un sistema sanitario que era 'la joya de la Corona' tanto en atención primaria como hospitalaria, hemos pasado a 'esto funciona fatal, no me hacen caso...'. De alguna manera tenemos que intentar revertir ese cambio«.