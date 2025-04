Raúl Calvo aspira a la Presidencia del Colegio de Médicos de Toledo

El actual secretario del Colegio Oficial de Médicos de Toledo, el doctor Raúl Calvo,presentará su candidatura a presidir el organismo colegial en las elecciones que se celebrarán el 29 de mayo y a las que están llamados a participar todos los facultativos y facultativas de la provincia de Toledo.

El proceso electoral se convocará la semana que viene, y para ello ya se ha convocado para el próximo lunes, 14 de abril, una reunión de la junta directiva, que ha dirigido la gestión del colegio en los últimos cuatro años bajo la presidencia de la doctora Natividad Laín Terés. Laín lleva, por tanto, ocho años al frente del Colegio de Médicos de Toledo -ya que ganó por primera vez las elecciones en 2017-, y aunque podría optar a la reelección, según los estatutos, ha decidido no continuar.

Noticia Relacionada Natividad Laín: «La lista de objetores al aborto la deberían manejar las direcciones médicas y no los gerentes» María José Muñoz La presidenta del Colegio de Médicos de Toledo alerta de que la condición de objetor puede perjudicarle a la hora de un nuevo contrato frente a un profesional no objetor

Ahora «va a haber una candidatura continuista de la junta actual que voy a presidir yo», ha dicho a ABC Raúl Calvo, médico de Atención Primaria de gran solvencia profesional cuya labor ha sido muy reconocida siempre por la presidenta actual, ya que para ella ha sido un gran apoyo tanto en los peores momentos de la pandemia del coronavirus como en el periodo en que Laín ostentó la presidencia del Consejo de Colegios Médicos de Castilla-La Mancha, entre otros asuntos en los que ambos han trabajado codo con codo.

Tras la convocatoria de elecciones habrá un periodo de tres semanas para presentar candidaturas, por lo que, de momento, se desconoce si habrá una lista alternativa. «La vez anterior se presentaron las candidaturas justo el último día», señaló Calvo.

La candidatura que encabezará el actual secretario general del Colegio de Médicos de Toledo será renovada en parte, pero «sí que queremos continuar con el proyecto y nos hubiera gustado que Nati siguera como presidenta. Ya su compromiso inicial era estar solamente ocho años y prefiere dejarlo, lo que no quiere decir que no podamos contar con ella aunque no esté en la junta directiva».

Si finalmente hay elecciones, en el caso de que haya varias candidaturas, se celebrarán el 20 de mayo. El Colegio de Médicos de Toledo tiene nuevos estatutos, pero están pendientes de la aprobación definitiva por parte de la Consejería de Sanidad. Ello no impide que el proceso electoral siga su cauce legal.