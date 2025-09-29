Rafael García, de 'Museo de Santa Cruz ¡Vivo!': «En Castilla-La Mancha no ha habido nunca una política de museos»

Conoce como pocos los museos de Castilla-La Mancha. Rafael García Serrano (Jaén, 1941) estuvo durante más de dos décadas al frente del Museo de Santa Cruz de Toledo, donde defendió la conservación y difusión de unas colecciones que, por su calidad y amplitud, lo sitúan entre los grandes museos provinciales de España.

Su experiencia y trayectoria lo convierten en una voz difícilmente cuestionable cuando habla de patrimonio y de la responsabilidad de las instituciones públicas en su gestión. Ahora, desde la presidencia de la Asociación Museo de Santa Cruz ¡Vivo!, no duda en señalar con claridad las carencias y contradicciones que afectan a esta institución, como la falta de espacio expositivo, la precariedad de personal técnico, la ausencia de una política museística estable y el desvío del Convento de Santa Fe -rehabilitado con fondos públicos para ampliar el museo- hacia otros usos ajenos a su propósito original.

Habla quien ha dedicado su vida a los museos, pero también quien hoy exige que el Santa Cruz recupere la dignidad que nunca debió perder.

—Presidente de la Asociación Museo de Santa Cruz ¡Vivo! El nombre de la entidad es ya toda una declaración de intenciones.

—Así es, queremos un museo vivo, y es que en cuanto a entidad jurídica está vivo, pero no así en la esencia fundamental de un museo, que es la exhibición de sus fondos. En este sentido está bastante decrépito y hoy aún más porque por las obras se expone una mínima parte de la colección permanente, un porcentaje mínimo.

—Unas obras en el crucero del edificio monumental que sí eran necesarias.

—¿Sabe desde cuándo estaban previstas esas obras? Desde hace más de dos décadas. Es lógico que si hay que desmontar la colección para hacer estas obras necesarias el museo no se cierre, porque el público viene y quiere ver. En estos momentos el museo está reducido a ese ala del edificio que da al patio de Covarrubias, ¡a una sala de exposiciones temporales! Y ahí se vuelve a poner de manifiesto que el principal problema del museo es el espacio. El espacio.

—¿Y por qué estamos hoy hablando de esa falta de espacio?

—Habría que preguntárselo a los políticos que son los que gestionan. Lo que sí afirmamos es que ahora cuando terminen las obras es el momento de replantearse cómo volver a montar el museo y sus colecciones y en qué espacios, porque hasta ahora el Convento de Santa Fe ha sido para la colección de Roberto Polo, incluso el crucero superior del edificio principal, también para el señor Polo.

—Saca a relucir la colección Roberto Polo y el Convento de Santa Fe.

—Claro. El espacio Santa Fe lo compra el Estado y al cabo de los años se invierte en su rehabilitación con un único objetivo: ampliar el Museo de Santa Cruz gestionado por el Gobierno regional. Santa Fe estaba en un estado ruinoso y por fin cuando el Ministerio lo rehabilita para ampliar el Santa Cruz vemos que jamás acoge los fondos del museo. No se llegó a montar nada de la colección permanente, empezaron a hacer algunas exposiciones temporales y el desastre absoluto llega cuando se lo ceden al individuo este, al tal Roberto Polo.

—Desde la asociación siempre se han mostrado contrarios a ese uso.

—Siempre, siempre hemos sido enemigos que no contrarios a que vengan este tipo de colecciones a Toledo. Lo que queremos es que Santa Fe cumpla con la función para la que se compró, para ampliar el Museo de Santa Cruz, porque no tiene sentido desvestir un santo para vestir a otro.

—¿Qué valoración hacen de la aportación de Roberto Polo estos años a la ciudad de Toledo?

—Pues creo que ha sido nula. No sabemos la estadística exacta de visitantes, porque además la estadística no sería fiable ya que cuando abres un museo gratis puedes dar las cifras que quieras. La única estadística que sería fiable sería la de la época en la que la colección fue de pago, pero no sabemos, no ha trascendido. A estas alturas todo el mundo sabe que ha sido un fracaso monumental que ha costado mucho a los castellanomanchegos, dinero público que se recauda con los impuestos, claro.

—Rafael, para los lectores que no conozcan el Museo de Santa Cruz como sí lo conoce usted tras más de dos décadas al frente de su dirección. ¿Qué puede ofrecer el Museo de Santa Cruz a Toledo, a Castilla-La Mancha, incluso a España si se exponen sus colecciones?

—Se podría decir que de los museos provinciales es el mejor museo de España, porque no hay ningún museo que tenga tal cantidad y calidad de piezas, no solo de pintura o de escultura, también de artes decorativas en general, como textiles, orfebrería, mobiliario… y la increíble sección de arqueología y de etnografía.

—Hay voces críticas en la ciudad que reclaman que Santa Fe reabra precisamente con la colección de arqueología.

—Es una colección impresionante, entienda que todos los hallazgos arqueológicos de la provincia, por ley, tienen que depositarse en el Museo de Santa Cruz y es una colección viva, que se incrementa año tras año por esos nuevos hallazgos.

—El Museo de Santa Cruz va más allá de las instalaciones de la calle Cervantes, de él dependen otros museos de Toledo como el de los Concilios, el Taller del Moro o el de cerámica Ruiz de Luna de Talavera de la Reina, incluso la Casa de Dulcinea en El Toboso.

—Es un holding de museo, sí. Olvida el Museo de Arte Figurativo Español que abrió en los 70 en la Casa de las Cadenas y cerró por unas obras sin que jamás haya vuelto a abrir sus puertas. Esa colección de arte figurativo español está ahí en los almacenes esperando. La inversión que habría que hacer para reabrir es relativamente pequeña, pero no hay voluntad política. La mayor parte de las obras de ese museo fueron donaciones expresas de los autores o de los mecenas. Quiero decir, que si Toledo quiere un museo de arte, digamos, contemporáneo, ya lo tiene.

—De aquel museo desmontado y cerrado son las esculturas de Alberto Sánchez que se sumaron a la exposición de la colección Roberto Polo, ¿qué justificación le encuentra a esta decisión?

—Expusieron parte de la obra de Alberto Sánchez para ver si así iba la gente a lo de Polo. Como un reclamo, y no con esas. Como no iba nadie, pues a ver si con el atractivo de Alberto Sánchez se animaban las visitas, lo cual indica el poco interés que que la colección Polo tenía y tiene en Toledo.

—Como asociación de amigos del Museo de Santa Cruz, ¿han recibido alguna llamada de la Junta interesándose por sus propuestas?

—A mí no me ha llamado nadie. No. Nadie. Nuestra postura me consta que la saben porque no dejamos de reivindicarla, tampoco hace falta que nos pregunten.

—Hay una pieza de este puzzle que escuchándole no encaja. Si el Museo de Santa Cruz tiene los fondos suficientes para exponer en el Convento de Santa Fe con un discurso museístico de gran interés, ¿por qué la Junta no ha apostado de momento por ello?

—Pues eso habrá que preguntárselo al Gobierno regional, yo tampoco lo entiendo. Si quieren traer otras colecciones y que Toledo tenga arte contemporáneo… ¿Es que no hay otros edificios para esto que tiene que ser Santa Fe? Mire, ahí está La Alhóndiga o los conventos como Santa Úrsula, edificios cerrados que podrían ser museos de arte contemporáneo, como la Casa de las Cadenas que le comentaba.

—Además de reclamar que Santa Fe se destine a su fin, que es la ampliación del Santa Cruz, ¿qué otras reivindicaciones hacen desde la asociación?

—Que el museo se dote de personal suficiente, falta personal técnico, en este y en todos los museos provinciales de la Junta. Y luego otra vergüenza, cómo es posible que no exista en los museos que gestiona Castilla-La Mancha personal fijo de conservación y restauración. En 40 años que lleva la Junta creo que ha habido tiempo suficiente para dotar a los museos de un mínimo, pero no ha interesado, es una realidad. No ha habido política de museos en Castilla-La Mancha.