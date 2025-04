Radiografía del apagón: Toledo se para en seco en un día de gran afluencia de turistas

Toledo, al igual que el resto de España, quedó paralizada a las 12:30 horas del lunes debido a un apagón eléctrico total de dimensiones históricas cuyas causas aún no han sido aclaradas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicaba en su comparecencia de las once de la noche que la interrupción se debió a la pérdida súbita de 15 gigavatios de energía, aproximadamente el 60% de la demanda nacional en ese momento, aunque no precisó el origen exacto del fallo.

La capital castellano-manchega vivió escenas de desconcierto en una jornada que, además, coincidía con una alta afluencia de turistas en su Casco Histórico. En apenas media hora, bares, comercios y entidades financieras comenzaron a cerrar sus puertas ante lo que inicialmente se pensaba sería un corte puntual de suministro. Muchos otros permanecieron abiertos hasta que se les acabó la bebida de las cámaras frigoríficas o los platos fríos tipo ensaladilla que tenían elaborados ya de cara al vermú y los menús del día. Muchos, como las heladería, dan por perdido todo el género.

La persistencia de la situación llevó al Ayuntamiento de Toledo a ordenar el cierre de instalaciones municipales y la suspensión de actividades en el Patronato Deportivo y las escuelas municipales de música e idiomas. Un cierre que también adoptaron la Universidad regional, la Audiencia Provincial y la Catedral, que solo permitió el acceso a quienes habían adquirido entradas anticipadas.

Transportes

La suspensión del servicio de alta velocidad (AVE) Madrid-Toledo generó caos en la Estación de Autobuses, donde cientos de viajeros se vieron obligados a hacer largas colas para conseguir una plaza hacia Madrid o localidades cercanas. Al cierre de la jornada, unas 800 personas seguían a la espera de poder continuar su viaje.

El apagón afectó gravemente al transporte ferroviario en Castilla-La Mancha, donde, según datos de Adif, resultaron afectados 30 trenes y unos 4.500 pasajeros en estaciones como Albacete, Ciudad Real, Alcázar y Guadalajara. El servicio de cercanías de Guadalajara también sufrió alteraciones importantes. Por contra, los autobuses urbanos estuvieron operando durante todo el día y aunque lo semáforos no funcionaron no ocurrieron accidente significativos. Asimismo, Policía Local montó un dispositivo en los lugares críticos para el tráfico en hora punta, en el que estuvieron incluidos los colegios.

La actividad cotidiana se frenó al mediodía La mayoría de bares y comercios cerraron tras el apagón, que dejó fuera de servicio los paneles informativos de la ciudad y los semáforos. Algunos vecinos del Casco, visto que la luz no volvía a sus hogares, montaron tertulias como esta de Tendillas con panderetas y cervezas H. Fraile

En el ámbito comercial, la mayoría de los supermercados cerraron, salvo excepciones como Mercadona y Ahorra Más, que lograron mantenerse operativos gracias al uso de generadores. Otros establecimientos optaron por vender desde la puerta para evitar el acceso masivo de clientes y sólo lo hacía a clientes con efectivo puesto que los datáfonos no funcionaban.

Uno de los puntos críticos de este episodio se centró en el ámbito farmacéutico. Muchas farmacias de Toledo se vieron imposibilitadas para dispensar medicamentos con normalidad no por desabastecimiento, sino al no poder acceder al sistema de receta electrónica.

Centro de mando en el cuartel de la Policía Local

A última hora de la mañana, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, se desplazó al cuartel de la Policía Local para coordinar la respuesta municipal. El regidor destacó que, aunque el suministro de agua estaba garantizado, podría haber cortes en las zonas altas de la ciudad. Asimismo, los bomberos realizaron algunos rescates de personas atrapadas en ascensores, aunque los incidentes fueron menores. Además, el consistorio reorganizó el tráfico en los puntos más conflictivos debido a la inoperatividad de los semáforos.

Los barrios del Polígono, Santa Teresa y Sana Bárbara fueron los primeros en recuperar parcialmente el suministro eléctrico, aunque durante toda la tarde se produjeron cortes intermitentes. Al Casco histórico la luz llegó pasadas las 10 de la noche. Muchos vecinos, sin luz en su casas, decidieron bajar mesas y sillas a la calle y montar 'tertulias' al ritmo de guitarras y cervezas.

En Talavera de la Reina y otras localidades de la provincia, el apagón también se dejó sentir, aunque fue de carácter intermitente en muchos hogares. Para las 18 horas, buena parte de Talavera ya había recuperado la normalidad.