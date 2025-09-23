El Quijote Rugby Club celebra junto a la Hermandad de Yuncos el VIII Torneo Virgen del Consuelo

El Quijote Rugby Club empezaba con fuerza este fin de semana su temporada en el campo de Yuncos, con la celebración en el marco de las fiestas patronales de la localidad del VIII Torneo Virgen del Consuelo, organizado junto a la Hermandad de la Virgen del Consuelo. La cita ha reunido en el Campo Municipal 'Ceferino Toribio' a equipos senior de gran nivel como Madrid Lyons o el anfitrión Quijote Rugby Club y representantes, entre ellos la concejala de Deportes del municipio, Ana Rosa Yepes, y seguidores de otros equipos invitados. Arrancaba así con este emblemático torneo para volver a dejar huella una temporada más, este Club con más de 20 años de historia, referente regional en la promoción del rugby como herramienta de valores, inclusión y compañerismo con más de 200 deportistas.

IX Torneo Virgen del Consuelo, 20 de septiembre

El partido central, disputado por el Quijote Rugby Club y Madrid Lyons, un equipo compuesto por jugadores de diferentes países e idiomas, ha aportado riqueza cultural y deportiva a la jornada. Al finalizar, el presidente de la Hermandad Virgen del Consuelo, Antonio Iruela, junto con las representantes del ayuntamiento de la localidad, hizo entrega de trofeos al Madrid Lyons, al Quijote RC así como al árbitro del encuentro, en reconocimiento a su profesionalidad. Todo ello en un ambiente de camaradería, respeto y deportividad que ha caracterizado la jornada.

Antonio Iruela, destacaba que «la colaboración de este año con el Quijote Rugby Club y con el Ayuntamiento de Yuncos ha sido un verdadero éxito, consolidando un trabajo conjunto que fortalece tanto la celebración patronal como la promoción del deporte en la localidad».

Jornada de puertas abiertas

El próximo sábado, 27 de septiembre, el campo de rugby de Yuncos abrirá sus puertas de nuevo, esta vez a los más pequeños en una jornada especialmente diseñada para niños y niñas de entre 5 y 12 años. Bajo el lema 'Prueba algo diferent: ¡Ven y juega al rugby!', el Quijote Rugby Club invita a descubrir este deporte en un ambiente lúdico, seguro y lleno de energía, para sumarse a él y formar parte como deportista del Club.

La actividad se desarrollará el próximo sábado de 11:00 a 13:00 horas y culminará con una barbacoa familiar, reforzando el espíritu comunitario que caracteriza al club. El objetivo es acercar el rugby a nuevas generaciones, transmitiendo desde la infancia valores como el respeto, el trabajo en equipo y la superación personal.