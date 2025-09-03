Se quedan desiertos casi cinco millones de las mejoras de climatización en colegios de Castilla-La Mancha

El Plan de Acción frente al Cambio Climático ha dejado desiertos, en esta última fase, casi cinco millones para las mejoras de climatización en centros educativos de la región. La portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, explicó en rueda de prensa que esta convocatoria, incluida en un plan con una dotación inicial de 50 millones de euros, suponía una inversión de 16,6 millones, aunque se van a dejar cinco millones sin adjudicar. De esa cantidad, 14 procedían de los fondos Feder, mientras que 2,6 millones los proporcionan las entidades locales. Sin embargo, tan solo se van a cubrir once millones de euros, de los que 9.579.00 aportará la Junta de Comunidades, ya que no se han aprobado todas las solicitudes presentadas por los diferentes ayuntamientos y otros no se han presentado al concurso. . Así, se presentaron 182 solicitudes y finalmente han sido aprobadas 129, que corresponden a un total de 97 ayuntamientos. No obstante, el plan continúa y se podrán seguir cubriendo las solicitudes que se presenten en forma y plazo.

Por ahora, un total de 25.775 alumnos de Infantil y Primaria de Castilla-La Mancha, junto con sus docentes, se beneficiarán de las mejoras de climatización en 129 centros educativos de la región, que se llevarán a cabo gracias a la resolución del Plan de Acción frente al Cambio Climático.

En cuanto al reparto provincial, Padilla ha explicado que son beneficiarios 13 ayuntamientos de Albacete, 28 de Ciudad Real, 13 de Cuenca, siete de Guadalajara y 36 de Toledo.

La portavoz ha recordado, además, que el plan de infraestructuras educativas de Castilla-La Mancha ya ha hecho posible más de 500 actuaciones de eficiencia energética con una inversión superior a 30 millones de euros. A ello se suman 3,5 millones en 114 centros de Educación Secundaria Obligatoria y 575.000 euros en once centros de Educación Especial, en los que también se han instalado sistemas de refrigeración y climatización, tal y como ha apuntado. «Este es un plan ambicioso, que refleja nuestro compromiso con la lucha contra el cambio climático y con la mejora energética, pero sobre todo con las condiciones de nuestros centros educativos para garantizar el bienestar del alumnado y profesorado», ha concluido Padilla.