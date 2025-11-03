Suscribete a
Feijóo comparece desde el Comité Ejecutivo del PP tras el paso al lado de Mazón
Puy du Fou España se transforma en el Belén más grande del país para celebrar una Navidad histórica en Toledo

Como gran novedad, Puy du Fou España presenta este año el espectáculo 'La Alegría de la Navidad', una creación original para esta temporada

Mercadillo Navideño en Puy du Foy, en Toledo
Puy du Fou España vuelve a convertirse en el Belén más grande de España esta Navidad. El parque abre sus puertas el próximo 29 de noviembre en la que será su cuarta temporada navideña con el fin de transportar al visitante a la Navidad ... de otros tiempos. Entre espectáculos como 'El Último Cantar', 'A Pluma y Espada' o 'El Tambor de la Libertad', los visitantes podrán recorrer el Mercadillo Navideño de la Puebla Real, un espacio donde los oficios antiguos cobran vida entre luces, brasas y villancicos.

