Puy du Fou España se transforma en el Belén más grande del país para celebrar una Navidad histórica en Toledo

Puy du Fou España vuelve a convertirse en el Belén más grande de España esta Navidad. El parque abre sus puertas el próximo 29 de noviembre en la que será su cuarta temporada navideña con el fin de transportar al visitante a la Navidad ... de otros tiempos. Entre espectáculos como 'El Último Cantar', 'A Pluma y Espada' o 'El Tambor de la Libertad', los visitantes podrán recorrer el Mercadillo Navideño de la Puebla Real, un espacio donde los oficios antiguos cobran vida entre luces, brasas y villancicos.

Como ha informado el parque en nota de prensa, uno de los momentos más esperados será la llegada de Sus Majestades los Reyes de Oriente. Melchor, Gaspar y Baltasar recibirán a los más pequeños en su Gran Jaima, donde escucharán sus deseos con la magia propias de estas fechas.

Al caer la noche, el parque se iluminará para acompañar el cortejo real por las calles de la Puebla Real, en un desfile lleno de emoción, música y luz. Como gran novedad, Puy du Fou España presenta este año el espectáculo 'La Alegría de la Navidad', una creación original para esta temporada.

El montaje propone un viaje con una puesta en escena que entrelaza historia, emoción y fe para celebrar el misterio de la Navidad.

Certamen de coros escolares

La música también tendrá un papel protagonista. En la cuarta edición del Concurso de Coros Navideños, más de 100 colegios de toda España han participado en una convocatoria que busca al mejor coro infantil del país. Los 19 grupos finalistas actuarán en el parque, llenando de voces angelicales los escenarios y plazas de la Puebla Real.

El Mercadillo Navideño completa la experiencia con una oferta de productos artesanos y gastronómicos que evocan las navidades de antaño. Los visitantes podrán disfrutar de platos típicos como migas, gachas, chocolate caliente o roscones recién hechos, en un ambiente que combina el calor de las hogueras con la magia de la luz y la música.