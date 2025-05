«No puede volver a repetirse la cifra de 58 muertes en el trabajo en Castilla-La Mancha»

'Proteger lo conquistado, ganar futuro' ha sido el lema elegido este 1 de Mayo por CCOO y UGT para «sacar pecho» por los logros conseguidos en los últimos años.

Cerca de un millar de personas se han manifestado en Toledo, gritando consignas como 'Ni un derecho menos, ni una hora más', 'Obrero, si no luchas nadie te escucha', 'Viva la lucha de la clase obrera' o 'Hay que rebajar la jornada laboral' durante todo el recorrido entre la plaza de toros y la plaza de Zocodover, donde se ha leído un manifiesto y se ha cerrado el acto con el canto de 'La Internacional', himno oficial de los trabajadores.

Noticia Relacionada Las manifestaciones del 1 de mayo en Castilla-La Mancha, en imágenes ABC Miles de personas han salido a las calles en defensa de los derechos sociales y laborales

Entre los derechos conquistados, la secretaria de organización de UGT, Silvia López ha enumerado la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)y las pensiones o la próxima reducción de la jornada laboral, aunque aún quedan pendientes asuntos como el acceso a la vivienda y la reducción de la siniestralidad.

Así, ha abogado por actualizar la legislación en materia de riesgos laborales ya que «no puede ser que el pasado año hubiera 58 muertes en el trabajo. El objetivo final es tener mas calidad de vida, conciliación, y poder avanzar también en materia de igualdad«, ha apuntado Silvia López.

Noticia Relacionada La provincia de Toledo registra 4 muertes y 10 accidentes laborales graves desde enero Mercedes Vega Este jueves se ha producido otro accidente en Argés con dos trabajadores heridos

Por su parte, el secretario general de CCOO Toledo, Federico Pérez, ha hecho hincapié en la negociación colectiva. «Es una herramienta fundamental para mejorar, no solo los salarios, sino también para las condiciones de vida de los trabajadores», ha dicho.

También ha hablado del conflicto del transporte sanitario de este país, un servicio esencial en lo que responde al trato a los enfermos, al trato a la recogida diaria de todos los pacientes, «es probablemente la reivindicación más digna que nos podemos encontrar en la provincia de Toledo; las mejoras salariales para este sector son obligatorias, y la patronal -la propia administración-, está de perfil y debe implicarse».

Pérez también ha citado el convenio del metal «completamente atascado» en la provincia de Toledo y aunque hay prevista una reunión para la semana próxima, las posturas son antagónicas. «Un sector que ha tenido beneficios millonarios durante estos cuatro y el poder adquisito de los trabajadores está desfasado, es fundamental que esos beneficios reviertan en los trabajadores con el nuevo convenio, aunque está en una situación crítica», ha manifestado el líder provincial de CCOO.

Jornada laboral

El portavoz parlamentario de IU y diputado del grupo Sumar, Enrique Santiago, que ha participado en la manifestación de Toledo, ha hecho «un llamamiento expreso a todas las fuerzas parlamentarias para que no obstruyan» la aprobación en el Congreso de los Diputados de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, medida que la próxima semana se va a acordar en Consejo de Ministros. «Sin duda alguna va a ser el mayor avance en estos años de derechos laborales, el que todos los trabajadores y trabajadoras mejoren su calidad de vida reduciendo su jornada y manteniendo el mismo salario», ha manifestado.

El llamamiento ha sido especial para «las fuerzas de la derecha, al Partido Popular y a Junts, que todavía no se han pronunciado», y que Santiago no e no tiene ninguna esperanza de que se sumen, pues «siempre votan en contra de la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores».

Tras agradecer la labor que desempeñan trabajadores y sindicatos en la lucha de derechos laborales, se ha alegrado de que desde el Gobierno de España se haya «conseguido mejorar los salarios, no solamente con la subida del salario mínimo, sino también arrastrando los salarios convencionales», así como «reducir la precariedad», enfrentando «un reto muy importante» como es «la reducción de jornada».