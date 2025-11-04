Suscribete a
Juicio a García Ortiz
González Amador en su alegato final: «O me suicido o me voy de España»
Última hora
El excomisario de Justicia europeo Didier Reynders, imputado por blanqueo de capitales

¿Vuelco de droga o un simple robo de material de obra? El misterio de una nave de Illescas por el que dos acusados se enfrentan a 16 años y medio de cárcel

Ricardo y Edward, 'El Patata' y 'El Negro', retuvieron a varios hombres a punta de pistola, llegando después a amenazarlos con fotos del colegio de sus hijos para que abonaran la deuda por la mercancía perdida

Los acusados, de espaldas, este martes, en la Audiencia Provincial de Toledo
J. A. Pérez

J. A. Pérez

Toledo

Mientras los políticos le echaban horas al pleno en el Debate sobre el Estado del Municipio y se peleaban como acostumbran, a escasos metros del Ayuntamiento de Toledo, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial juzgaba este martes a dos hombres, Ricardo G. y Edward ... B., apodados 'El Patata' y 'El Negro', español y colombiano y acusados de retener a varias personas en una nave industrial de Illescas después de un vuelco de droga. De hachís y marihuana, en concreto.

