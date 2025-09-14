Villita y Cristian González, a hombros en Los Yébenes (Toledo)
Novillada con picadores en la feria de Los Yébenes. Novillos de Amparo Valdemoro. Muy bien presentados, pero de escasa embestida y mansos en general
El novillero portugués Joao D'Alva sufre una cornada de 10 centímetros en el 'Alfarero de Oro' de Villaseca de la Sagra
Villita que en su primero pasó inadvertido a causa de la nula movilidad de su oponente, en el cuarto, que fue con mucho el mejor del encierro, el diestro de Manzaneque (Toledo) se pudo lucir ofreciendo un reposado toreo al natural, que adornó con una serie de molinetes, todo ello realizado con cierta soltura y delicadeza.
Miguel Losana en el primero de su lote, que no estaba por embestir, tuvo que esforzarse para fraguar por el pitón derecho unas buenas tandas de muletazos reconocidas por el respetable. En el quinto, que ofrecía dificultades para su lidia, se mostró voluntarioso, intentándolo por ambos pitones con desigual resultado.
El salmantino Cristián González, demostró en sus dos toros un gran oficio. A su primero lo toreó con soltura por ambos pitones, destacando una tanda de naturales rematados por artísticos molinetes. En el que cerró plaza su labor fue más bien aseada.
Decir, que poco acompañó el ganado al lucimiento de los toreros, los cuales, en general, en la suerte suprema tampoco estuvieron afortunados. Por el resultado artístico y trofeos conquistados, Villita se alzó triunfador del III certamen taurino Jacinto López 'El Tinti'.
