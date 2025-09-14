Villita y Cristian González, a hombros en Los Yébenes (Toledo)

Julio García Ortiz Los Yébenes (Toledo) 14/09/2025 a las 16:45h. Compartir Copiar enlace

Villita que en su primero pasó inadvertido a causa de la nula movilidad de su oponente, en el cuarto, que fue con mucho el mejor del encierro, el diestro de Manzaneque (Toledo) se pudo lucir ofreciendo un reposado toreo al natural, que adornó con una serie de molinetes, todo ello realizado con cierta soltura y delicadeza.

Miguel Losana en el primero de su lote, que no estaba por embestir, tuvo que esforzarse para fraguar por el pitón derecho unas buenas tandas de muletazos reconocidas por el respetable. En el quinto, que ofrecía dificultades para su lidia, se mostró voluntarioso, intentándolo por ambos pitones con desigual resultado.

El salmantino Cristián González, demostró en sus dos toros un gran oficio. A su primero lo toreó con soltura por ambos pitones, destacando una tanda de naturales rematados por artísticos molinetes. En el que cerró plaza su labor fue más bien aseada.

Decir, que poco acompañó el ganado al lucimiento de los toreros, los cuales, en general, en la suerte suprema tampoco estuvieron afortunados. Por el resultado artístico y trofeos conquistados, Villita se alzó triunfador del III certamen taurino Jacinto López 'El Tinti'.

Novillada con picadores de la feria de Los Yébenes Más de un tercio de entrada. Novillos de Amparo Valdemoro. Muy bien presentados, pero de escasa embestida y mansos en general, se salvó por su nobleza el cuarto. Villita, de vainilla y oro. En el primero, dos pinchazos y estocada. Aviso y silencio. En el cuarto, estocada trasera y desprendida, dos orejas. Miguel Losana, de azul marino y oro. En el segundo, pinchazo y estocada caída, oreja. En el quinto, pinchazo y media estocada. ovación con petición de oreja. Cristian González, de nazareno o oro. En el tercero, dos pinchazos y estocada entera. oreja. En el sexto, dos pinchazos, estocada y descabello, oreja.