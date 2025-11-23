Villaseca entrega 20.000 euros a Algemesí para los vecinos afectados por la dana

En un nuevo gesto de solidaridad y compromiso social, el Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra hizo entrega este viernes, 21 de noviembre, de un cheque por valor de 20.000 euros destinado a apoyar a los vecinos de Algemesí afectados por la dana ... . La entrega tuvo lugar durante la ceremonia de premiación de la Semana Taurina 2025, en presencia de representantes municipales, autoridades y miembros de la tradición taurina local.

El cheque fue entregado por el alcalde de Villaseca de la Sagra, Jesús Hijosa, y Estrella Basco, concejala de festejos, quienes destacaron la importancia de la unión entre municipios taurinos en momentos difíciles.

Estos fondos proceden de los beneficios del Festival Taurino celebrado el 8 de diciembre de 2024 en Villaseca de la Sagra, un evento organizado con carácter benéfico para ayudar a dos de las localidades más golpeadas por la DANA: Letur (Albacete) y Algemesí (Valencia).

El consistorio villasecano ya había entregado hace unos meses el cheque correspondiente a la localidad albaceteña de Letur, cumpliendo así con la primera parte del compromiso. Ahora, con esta segunda aportación, Villaseca cierra un capítulo solidario que demuestra que la Tauromaquia, además de cultura, es también empatía, unión y responsabilidad social.

Durante el acto, Jesús Hijosa señaló: «La solidaridad es parte esencial de nuestros valores. Villaseca siempre estará al lado de quienes lo necesiten, y más aún de municipios hermanos que comparten nuestra tradición y nuestra forma de entender la vida».

El público asistente recibió el gesto con una calurosa ovación, reconociendo la implicación de Villaseca de la Sagra en causas sociales y su capacidad para transformar la afición taurina en un motor de ayuda concreta.

Con esta acción, el Ayuntamiento reafirma su compromiso tanto con el mundo del toro como con las personas que, más allá de la cultura taurina, requieren apoyo en momentos de dificultad.

Premio de la Peña Taurina Peñaflorense

Por otro lado, Villaseca de la Sagra volvió a ocupar un lugar destacado en el panorama taurino nacional tras recibir, en la noche del sábado 22 de noviembre, un importante reconocimiento por parte de la Peña Taurina Peñaflorense de Zaragoza dentro de su Gala de Premios 2025. El galardón, concedido al Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra, distingue a la localidad toledana como referente indiscutible en la defensa, promoción y preservación de las novilladas en España.

La ceremonia, celebrada en un ambiente de gran afición y compromiso, reunió a destacados representantes del mundo del toro, aficionados y entidades culturales.

Durante la gala, se destacó la labor del municipio villasecano al mantener viva la Tauromaquia base, sostén fundamental del futuro de la fiesta.

A través de iniciativas como el Certamen Alfarero de Oro, que este año ha cumplido veinticinco años, el Alfarero de Plata, festejos en defensa de las ganaderías y de los novilleros, Villaseca de la Sagra se ha convertido en un modelo a seguir en toda la geografía taurina.

En nombre del consistorio, recogieron el premio el alcalde de Villaseca de la Sagra, Jesús Hijosa, y la concejala de Festejos, Estrella Basco, quienes agradecieron a la Peña Peñaflorense el reconocimiento y pusieron en valor el trabajo conjunto del Ayuntamiento en pro de la base de la tauromaquia, fundamental para la el futuro de la fiesta.

Durante sus intervenciones, ambos subrayaron que Villaseca seguirá apostando por la Tauromaquia desde sus raíces:

«Las novilladas son el cimiento de la fiesta. Defenderlas es garantizar el futuro del toreo», expresó Hijosa ante los asistentes. La cita de Zaragoza vuelve a situar a Villaseca de la Sagra en la primera línea del compromiso con la Tauromaquia, poniendo en relieve su constancia, esfuerzo y convicción en un momento donde la defensa de las novilladas se convierte en un acto de responsabilidad cultural.