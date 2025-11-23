Suscribete a
ABC Premium

Villaseca entrega 20.000 euros a Algemesí para los vecinos afectados por la dana

El dinero procede de los beneficios del festival celebrado el 8 de diciembre y Letur también recibió su parte

Villaseca entrega 20.000 euros a Algemesí para los vecinos afectados por la dana
Ayto.

ABC

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En un nuevo gesto de solidaridad y compromiso social, el Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra hizo entrega este viernes, 21 de noviembre, de un cheque por valor de 20.000 euros destinado a apoyar a los vecinos de Algemesí afectados por la dana ... . La entrega tuvo lugar durante la ceremonia de premiación de la Semana Taurina 2025, en presencia de representantes municipales, autoridades y miembros de la tradición taurina local.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app