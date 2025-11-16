Suscribete a
Las Ventas de Retamosa conmemora su declaración como villa otorgado por Felipe V en 1742

Concepción Cedillo asiste a la celebración y destaca la apuesta de la Diputación de Toledo por el futuro de los pueblos

Camarena se une para preservar, recopilar y transmitir su patrimonio cultural

Cedillo, acompañada por la alcaldesa Raquel de la Varga, y el presidente regional del PP, Paco Núñez
Cedillo, acompañada por la alcaldesa Raquel de la Varga, y el presidente regional del PP, Paco Núñez

ABC

Toledo

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha participado en el Día de la Villa de Las Ventas de Retamosa, acompañando a la alcaldesa, Raquel de la Varga, y a los vecinos en una de las jornadas más especiales del municipio. «Hoy ... celebramos la historia, la identidad y el orgullo de pertenecer a un municipio que mira al futuro con confianza», ha asegurado Cedillo durante su visita, en la que ha destacado la fuerza y el empuje que demuestran cada día los pueblos de la provincia de Toledo.

