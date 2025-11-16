Las Ventas de Retamosa conmemora su declaración como villa otorgado por Felipe V en 1742

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha participado en el Día de la Villa de Las Ventas de Retamosa, acompañando a la alcaldesa, Raquel de la Varga, y a los vecinos en una de las jornadas más especiales del municipio. «Hoy ... celebramos la historia, la identidad y el orgullo de pertenecer a un municipio que mira al futuro con confianza», ha asegurado Cedillo durante su visita, en la que ha destacado la fuerza y el empuje que demuestran cada día los pueblos de la provincia de Toledo.

La conmemoración, a la que también han asistido los vicepresidentes de la Diputación, Daniel Arias y Juan Carlos Sánchez; el diputado provincial, José Eugenio del Castillo, así como alcaldes y concejales de la zona y diversas autoridades, ha comenzado con una misa dedicada a todas las generaciones que han construido la historia de Las Ventas de Retamosa y ha continuado con el izado solemne de la bandera, todo ello con ocasión de la conmemoración del Privilegio de Villazgo otorgado por Felipe V el 13 de noviembre de 1742.

La presidenta ha destacado el compromiso firme de la Diputación con los municipios de la provincia, especialmente con los de entorno rural. «La Diputación está y seguirá estando con los pueblos y con su gente. Nuestro objetivo es conseguir, de la mano de los ayuntamientos, que vivir en lugares como Las Ventas de Retamosa sea cada vez más atractivo, con más servicios, mejores infraestructuras y más oportunidades», ha afirmado.

En este sentido, la alcaldesa de la localidad ha agradecido la presencia y el apoyo de la presidenta de la institución provincial, resaltando que el decidido respaldo de la Diputación de Toledo «nos permite avanzar, realizar proyectos que mejoran la vida de nuestros vecinos y seguir creciendo como pueblo».

Hay que destacar que, con ayuda de las distintas líneas de inversión de la institución provincial, Las Ventas de Retamosa ha desarrollado actuaciones en los últimos años como mejoras en pavimentación, saneamiento y abastecimiento de agua, renovación de aceras y apoyo directo a los servicios municipales, entre otros proyectos. Unas actuaciones que son ejemplo del compromiso de la Diputación con Las Ventas de Retamos y con el futuro de todos los pueblos de la provincia.