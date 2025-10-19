Vecinos de Nambroca en Toledo se concentran en apoyo al pueblo palestino y contra el «genocidio» de Gaza

Cerca de un centenar de personas se han concentrado en la plaza de la Constitución de Nambroca para mostrar su apoyo al pueblo palestino y condenar el genocidio de Gaza. La convocatoria, organizada por un grupo de vecinos bajo el lema 'Nambroca con Palestina', ... ha reunido a asociaciones y colectivos de la provincia comprometidos con la causa.

Durante la concentración, los asistentes han exhibido banderas palestinas y pancartas reclamando una «Palestina libre». El acto ha contado con el respaldo de colectivos como Mujeres de Negro, la plataforma Toledo por Palestina y la Asociación para el Diálogo y la Convivencia.

El encuentro ha comenzado con la lectura de un manifiesto en el que se ha denunciado la situación que atraviesa la población gazatí, pese al reciente alto el fuego. «Una paz sin verdad ni justicia será frágil. Exigimos investigaciones imparciales sobre todas las violaciones de derechos humanos, así como que los responsables rindan cuentas», se ha leído en el texto.

Asimismo, el manifiesto ha reclamado mecanismos de reparación para las víctimas y sus familias, así como la reconstrucción de infraestructuras esenciales como hospitales, viviendas y redes de agua. Los convocantes también han instado a gobiernos y organismos internacionales a «no abandonar al pueblo palestino» y a que el compromiso con la causa «no sea solo declarativo, sino efectivo».

La concentración ha concluido con un minuto de silencio en memoria de las víctimas y con intervenciones de representantes de las organizaciones presentes. Como gesto simbólico, se han depositado pequeños barquitos de papel sobre una sábana que simulaba el mar y los asistentes han estampado sus manos con los colores palestinos.

«Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá» ha sido la consigna más coreada durante el acto.