Vecinos de Nambroca en Toledo se concentran en apoyo al pueblo palestino y contra el «genocidio» de Gaza

La concentración, convocada por vecinos y respaldada por asociaciones provinciales, reclamó justicia, reparación y compromiso internacional con la causa palestina

Jamal, palestino residente en Toledo, valora el alto el fuego con «alivio» pero apunta a la continuación del conflicto

La concentración se ha llevado a cabo en la plaza del municipio toledano
Cerca de un centenar de personas se han concentrado en la plaza de la Constitución de Nambroca para mostrar su apoyo al pueblo palestino y condenar el genocidio de Gaza. La convocatoria, organizada por un grupo de vecinos bajo el lema 'Nambroca con Palestina', ... ha reunido a asociaciones y colectivos de la provincia comprometidos con la causa.

