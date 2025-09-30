Vecinos de Gerindote recogen firmas para que unas viviendas sean para jóvenes y «no para alquiler social asequible»
Han convocado una concentración para hoy martes y otra para mañana miércoles
Las 86 viviendas del Polígono contarán con un «alquiler asequible» y estarán finalizadas en junio de 2026
Cientos de vecinos de la localidad toledana de Gerindote, con 2.700 habitantes censados, se están movilizando para la recogida de firmas. Su objetivo no es otro que cambiar el colectivo que pueda tener acceso a unas viviendas, situadas en la calle Higueral, 3, en pleno centro. De para alquiler social asequible a jóvenes.
«Estas viviendas inicialmente eran propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), pero hace escasos diez días pasaron a formar parte de la empresa pública de vivienda», explica Enrique Jiménez, vecino y uno de los promotores de esta iniciativa.
Asegura que el objetivo de esta recogida es cambiar a los beneficiarios de estas viviendas. «No tenemos nada en contra de que se dediquen a alquiler social asequible pero nuestro objetivo primordial es que sean para jóvenes que tienen muchas dificultades para acceder a su primera vivienda. Preferentemente que sean de la localidad pero también de localidades cercanas».
Hasta ahora llevan recogidas 1.000 firmas, «que está muy bien teniendo en cuenta el número de habitantes del pueblo», pero su objetivo es llegar a más. De momento para este martes han convocado, a las 20.00 horas, una concentración en la plaza de España y otra, para el miércoles 1 de octubre, a las 11.00 horas, en el mismo lugar, donde además se hará entrega de las rúbricas. Porque si algo tienen claro es que «para el cambiar el destino de las cosas por lo menos, hay intentarlo».
