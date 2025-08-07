Los vecinos de Alberche demandan a Fomento una rotonda en la CM-4101

Los vecinos de Alberche (pedanía de Calera y Chozas) han convocado este viernes una concentración en la plaza Mayor, a partir de las 21:00 horas, para que de una vez por todas sea atendida, por parte de la Consejería de Fomento, su petición de construir una rotonda en la CM-4101, «para tener más seguridad en nuestra carretera los viandantes y el tráfico rodado.

Según aseguran los vecinos en un comunicado, los alberchanos se juegan la vida en esta vía autonómica a su paso por la localidad, « teniendo que cruzar dos carriles de aceleración y deceleración, uno de ellos siendo una calle de Alberche, sin buena señalización, pasos de peatones, bandas reductoras, semáforos intermitentes o sufriendo todos los días la velocidad que pasan los vehículos por nuestro pueblo porque está en juego la vida de las personas; no es un capricho es una necesidad», afirman.

Hace unos semanas, el alcalde de Calera y Chozas, Gabriel López-Colina, se dirigió al director general de Carreteras solicitando la necesidad de construir una glorieta en la CM-4101, en el punto kilómetrico 9,5 en la entrada a la pedanía de Alberche, además del acondicionamiento entre el kilómetro 8 y el 26 (término de Alcolea de Tajo). También destacó el alcalde el deterioro del firme en la intersección de la CM-4101 con la CM-4130 (travesía urbana), donde hay baches de gran tamaño que dificultan la circulación y la seguridad.

Contrato de mantenimiento de firmes

El delegado de Fomento en la provincia de Toledo, Jorge Moreno, consciente de la situación y la realidad de la carretera, igual que en el resto de la provincia, ha manifestado a ABC que se está ultimando el contrato de mantenimiento de firmes por una cuantía de 14 millones de euros para los próximos cuatro años, y en ese convenio se incluye la actuación en la citada vía, y se irán atendiendo las demandas de distintos municipios.

Se da la circunstancia de que Calera y Chozas es un municipio que tiene tres carreteras que lo cruzan propiedad de la Junta y el contrato se hace para atender esas tareas de mantenimiento.