Ureña, Galván, Adrián, Marín, Rufo y la promesa Dani García en el festival taurino de Olías del Rey Se celebrará el sábado 4 de octubre, a las 17.00 horas, con novillos-toros de Fermín Bohórquez

Se ha presentado el cartel del festival taurino de Olías del Rey, donde se anuncian Paco Ureña, David Galván, Fernando Adrián, Ginés Marín, Tomás Rufo y la promesa Dani García frente a seis novillos-toros de la ganadería de Fermín Bohórquez.

El festejo comenzará a las 17.00 horas. La entrada general anticipada cuesta 15 euros y en taquilla 20. Mientras, los jubilados y los niños (de 8 a 16 años) pagarán 12 euros por anticipado y 15 en taquilla.