El turismo rural sigue registrando récord en la provincia de Toledo en 2025: 73.501 visitantes y 164.000 pernoctaciones

El turismo rural en la provincia de Toledo sigue la estela del crecimiento en este año 2025 como ponen de manifiesto los récords sucesivos de viajeros y viajeras y de pernoctaciones, que ha vuelto a confirmar el último registro de septiembre con 73.501 visitantes ... y 164.000 noches en establecimientos de alojamiento entre enero y septiembre.

Unos datos que ha valorado muy positivamente el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Julián Martín, quien ha asegurado que, sin duda, «el sector turístico toledano, al igual que el de Castilla-La Mancha, vive un momento dulce con estos récords sucesivos que confirman que nuestra oferta de turismo interior es referencia nacional e internacional y que el esfuerzo de todo el sector, desde el Gobierno regional, los ayuntamientos y las empresas van por el buen camino».

Julián Martín ha resaltado que esos 73.501 visitantes y las 164.000 pernoctaciones registradas de enero al septiembre suponen un incremento con respecto al mismo año de 2024 del 4,7% en pernoctaciones, cifra que ha considerado «muy significativa de la buena evolución de nuestro turismo, tanto desde el punto de vista económico como fuente de riqueza y empleo, como desde la apuesta que el Gobierno regional está haciendo por luchar contra la despoblación, tan fundamental para el mundo rural de una provincia como es Toledo».

Otro de los baremos que el delegado provincial ha resaltado son «los crecimientos acumulados desde el año 2022, porque los tres años anteriores son, junto a 2025, los cuatro años con registros más elevados en el turismo de la provincia de Toledo de toda la serie histórica».

También ha querido hacer hincapié Martín en lo que supone seguir sumando en turismo para algo tan importante como es el empleo, ya que «la provincia de Toledo acumula ya 16.677 afiliados y afiliadas de media en el presente año en el sector del turismo», lo que representa el 32% de Castilla-La Mancha», así como ha añadido que «supone para la provincia un incremento del 2,5% este año que, además, es la subida más elevada en la región».

Datos que el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo tuvo ocasión de resaltar en el XIX Encuentro Nacional de Turismo Rural y la Asamblea general de Casas Rurales Amigas que hace pocos días se ha celebrado en las localidades toledanas de Mascaraque y de Orgaz y a cuyos participantes, procedentes de 10 comunidades autónomas, ha invitado a conocer y disfrutar el rico patrimonio cultural, patrimonial y gastronómico de la provincia de Toledo.

También agradeció Julián Martín la elección de Mascaraque y de Orgaz para la celebración de este encuentro al que ha calificado como «una cita importante para los propietarios de casas rurales, para asociaciones de turismo rural y para fomentar el turismo de interior».

Y ha puesto en valor la oferta de alojamiento rural en la provincia de Toledo que es importante «cuantitativamente, con 24.631 plazas de alojamiento de las cuales 11.344 son hoteleras y 13.287 extra hoteleras, y, especialmente, cualitativamente al ofrecer a los viajeros y viajeras espacios de calidad y singularidad».