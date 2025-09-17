Triunfo de Duarte Fernandes y Leonardo Hernández en la corrida de rejones de Villatobas (Toledo)
Los rejoneadores salieron a hombros tras lidiar con brillantez a los toros de Monteviejo, en una plaza llena hasta la bandera
La localidad toledana de Villatobas vivió durante sus fiestas patronales una tarde de rejones para el recuerdo, con lleno absoluto y un ambiente de gran expectación. El cartel de no hay billetes fue el preludio de una jornada triunfal en la que el público disfrutó de principio a fin.
El portugués Duarte Fernandes y el español Leonardo Hernández compartieron protagonismo frente a los astados de Monteviejo, hierro propiedad de Victorino Martín, que ofrecieron un excelente juego en la arena.
La calidad y nobleza de los ejemplares permitieron que ambos rejoneadores desplegaran todo su repertorio, arrancando constantes ovaciones del público.
El resultado no pudo ser mejor: triunfo sonado y salida a hombros para los dos caballeros, que rubricaron así una tarde redonda en la que Villatobas confirmó su gran afición y su apuesta por la tauromaquia en las fiestas locales.
