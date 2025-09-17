Triunfo de Duarte Fernandes y Leonardo Hernández en la corrida de rejones de Villatobas (Toledo)

La localidad toledana de Villatobas vivió durante sus fiestas patronales una tarde de rejones para el recuerdo, con lleno absoluto y un ambiente de gran expectación. El cartel de no hay billetes fue el preludio de una jornada triunfal en la que el público disfrutó de principio a fin.

El portugués Duarte Fernandes y el español Leonardo Hernández compartieron protagonismo frente a los astados de Monteviejo, hierro propiedad de Victorino Martín, que ofrecieron un excelente juego en la arena.

La calidad y nobleza de los ejemplares permitieron que ambos rejoneadores desplegaran todo su repertorio, arrancando constantes ovaciones del público.

El resultado no pudo ser mejor: triunfo sonado y salida a hombros para los dos caballeros, que rubricaron así una tarde redonda en la que Villatobas confirmó su gran afición y su apuesta por la tauromaquia en las fiestas locales.

