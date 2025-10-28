Tres municipios de la Mancomunidad del Río Pusa recuperan el agua potable

Después de más de un mes sin agua potable debido a un exceso de hierro, los municipios de San Bartolomé de las Abiertas, Espinoso del Rey y La Pueblanueva, que pertenecen a la Mancomunidad del Río Pusa, han recuperado finalmente la potabilidad del agua. ... Esta es una buena noticia que podría extenderse a otras localidades, como Los Navalmorales, Retamoso de la Jara, Santa Ana de Pusa, San Martín de Pusa y Villarejo de Montalbán, gracias a las lluvias previstas para finales de semana. «Si el nivel de la presa aumenta, la concentración de hierro disminuirá y podremos volver a la normalidad», señaló Esteban Benito, presidente de la Mancomunidad del Pusa.

Municipios como Malpica de Tajo y Torrecilla de la Jara, aunque también forman parte de la Mancomunidad, no han sufrido este problema, ya que se abastecen de fuentes alternativas y no del sistema común, como explicó el presidente.

Para mejorar la situación, la Junta invertirá 220.000 euros en 2026, una cantidad que, según Benito, «no es suficiente» para una solución definitiva, pero que sí permitirá llevar a cabo las actuaciones más urgentes solicitadas. En su opinión, la solución a largo plazo requerirá una mayor inversión y más tiempo, aunque valora positivamente la voluntad política de comenzar a resolver los problemas más inmediatos.

Entre las actuaciones prioritarias previstas se incluyen la realización de cuatro intervenciones, entre ellas la perforación de dos nuevos sondeos en Santa Ana de Pusa, Retamoso y San Martín de Pusa, municipios que no tienen otra fuente de abastecimiento, con el objetivo de «garantizar que ninguno de estos pueblos se quede sin agua, incluso en periodos de sequía severa». Además, de la reparación de una parte de la infraestructura.