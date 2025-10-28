Suscribete a
Tres municipios de la Mancomunidad del Río Pusa recuperan el agua potable

La Junta invertirá 220.000 euros en 2026 para intentar solucionar los problemas con el abastecimiento de agua potable

E. Bustos

Después de más de un mes sin agua potable debido a un exceso de hierro, los municipios de San Bartolomé de las Abiertas, Espinoso del Rey y La Pueblanueva, que pertenecen a la Mancomunidad del Río Pusa, han recuperado finalmente la potabilidad del agua. ... Esta es una buena noticia que podría extenderse a otras localidades, como Los Navalmorales, Retamoso de la Jara, Santa Ana de Pusa, San Martín de Pusa y Villarejo de Montalbán, gracias a las lluvias previstas para finales de semana. «Si el nivel de la presa aumenta, la concentración de hierro disminuirá y podremos volver a la normalidad», señaló Esteban Benito, presidente de la Mancomunidad del Pusa.

