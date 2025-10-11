Tren Turístico de La Mancha, testigo de la reivindicación ferroviaria

Como estaba previsto, la Plataforma Tren Madridejos-Consuegra ha celebrado este sábado dos concentraciones reivindicativas para el trazado de la línea ferroviaria Madrid-Jaén, con enlace desde la estación de Mora, actualmente sin servicio, y Alcázar de San Juan.

Con dicha medida, aprobada por ... el Gobierno hace más de una década se beneficiarían, acortando tiempo en el trayecto, los viajeros de importantes localidades de las provincias de Jaén, Ciudad Real y, por supuesto, de la comarca Madridejos-Consuegra, que ya acusan el negativo fenómeno del despoblamiento.

Ambos actos, tanto recibiendo al Tren Turístico de La Mancha, en la estación de Tembleque como en Consuegra, estuvieron coordinados por el portavoz de la Plataforma, José Damián García-Moreno.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Trenes

Madridejos

Consuegra

Tembleque

Jaén