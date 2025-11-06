Suscribete a
Trasladado al hospital de Toledo un hombre de 39 años tras ser apuñalado en Yepes (Toledo)

El aviso se ha recibido a las 14:17 horas desde el cuartel de la Guardia Civil de la localidad, donde el herido acudió a pedir ayuda tras resultar herido por arma blanca

Un hombre de 39 años ha sido trasladado al Hospital de Toledo tras ser apuñalado en la localidad toledana de Yepes, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El servicio de atención de urgencias de la región ha ... recibido el aviso a las 14:17 horas de este jueves desde el cuartel de la Guardia Civil de la localidad, donde el herido acudió a pedir ayuda tras resultar herido por arma blanca en un costado.

