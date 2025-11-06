Trasladado al hospital de Toledo un hombre de 39 años tras ser apuñalado en Yepes (Toledo)

Un hombre de 39 años ha sido trasladado al Hospital de Toledo tras ser apuñalado en la localidad toledana de Yepes, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El servicio de atención de urgencias de la región ha ... recibido el aviso a las 14:17 horas de este jueves desde el cuartel de la Guardia Civil de la localidad, donde el herido acudió a pedir ayuda tras resultar herido por arma blanca en un costado.

El hombre fue atendido in situ por un equipo médico de urgencias y un equipo médico de un helicóptero sanitario que se ha trasladado hasta el lugar. Noticia Relacionada Herido el conductor de un camión tras la colisión con otro en Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real) ABC El accidente obligó a cortar los dos carriles de la autovía A-4, aunque este jueves únicamente está cortado el derecho, en sentido Andalucía El herido ha sido trasladado en ambulancia de soporte vital básico hasta el Hospital Universitario de Toledo. Hasta el lugar de los hechos se han trasladado Protección Civil de Yepes y Guardia Civil.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión