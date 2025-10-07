Trasladan al hospital a un hombre de 50 años tras ser apuñalado en el costado en Torrijos

Un hombre ha sido trasladado este martes al Hospital General Universitario de Toledo tras resultar herido por arma blanca en Torrijos (Toledo).

El aviso del suceso, según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, se produjo a las 4.58 horas.

El herido, un hombre de 50 años, se presentó en el centro de salud de Torrijos con cuatro puñaladas en el costado, dándose aviso a la Guardia Civil y la Policía Local. Una UVI lo trasladó al hospital toledano.