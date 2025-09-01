Tragsa se encargará de la construcción del Museo de las Labores de Lagartera

Entre los proyectos del Plan de Sostenibilidad Turística de la Campana de Oropesa, dotado con 2,5 millones de euros procedentes de fondos europeos Next Generation, figura la construcción del 'Museo de las Labores de Lagartera: Indumentaria y procesos textiles', cuyo proyecto de ejecución ha encargado la Diputación de Toledo a la empresa Tragsa.

El proyecto, redactado por el arquitecto Borja Valerio de la Cal y en el que se invertirán 485.269,79 euros, pretende, mediante un diseño actualizado e innovador, mostrar la belleza y el valor de la artesanía del bordado de Lagartera.

El edificio se ubicará en la calle Santa Ana, en una zona que urbanísticamente se convierte en un registro de ensanche de la calle. El inmueble generará un recibidor en forma de plaza pública que servirá de antesala al museo.

El Museo de la Labores de Lagartera nace como inspiración de la propia artesanía, el volumen emergente del edificio como un volumen tallado, adquiere ligereza y sutilieza al ser perforado mediante patrones inspirados en los deshilados del trabajo de los bordados. El propio material empleado en la construcción (los muros de hormigón), también se convierte en un material dúctil y maleable, al estar directamente ejecutado con encofrados que simulan el plegado de los pañuelos de cabeza de los trajes lagarteranos, según consta en la descripción de la actuación.

El patio es el articulador y la antesala del proyecto, que da acceso al museo de interpretación del bordado de Lagartera. Se ejecuta sobre un suelo continuo donde la vegetación crece a través de pequeñas perforaciones en el pavimento. La fuente es el elemento central del espacio. En la planta baja estarán cuatro salas de interpretación y una gran sala de exposiciones o usos múltiples a modo de auditorio.

Solanas

La segunda planta albergará talleres para los cursos prácticos de enseñanza de diferentes oficios. Y en la segunda planta, un espacio semi exterior inspirado en las solanas donde bordaban las mujeres, donde se ofrecerán cursos y eventos al aire libre.

El bordado de Lagartera cuenta con una larga tradición artesana en Castilla-La Mancha, que durante siglos se ha enseñado de madres a hijas, de generación en generación. A pesar de la importancia del bordado, en la actualidad no se dispone de un museo o centro descriptivo que sirva de presentación y exposición de esta artesanía. Por ello, se quiere llevar a cabo un proyecto, que mediante un diseño actualizado e innovador, muestre la belleza y el valor de la artesanía del bordado de Lagartera, además de potenciar, dentro de la Campana de Oropesa, la relación entre el turismo y la artesanía.