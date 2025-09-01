Toros serios, toreros con ganas y fallo a espadas en Illescas

Salió de salida el primero de la tarde, al cual intentó fijar con el capote Javier Cortés pese a intentarlo. No quiso saber nada el burel de los caballos en un ir y venir por todo el ruedo. Cortés cogió la muleta e intentó doblegarse por bajo en las tablas sacándose luego al tercio e instrumentándole varias tandas con la mano diestra. Tuvo mucho poder y temple en cada uno de los trazos, pero no llegó a calar en los tendidos de forma rotunda. Pasaportó al animal de estocada en todo lo alto. La petición del público fue suficiente para que el palco le concediera la primera oreja del festejo.

Recibió de capa al segundo de la tarde Damián Castaño en el tercio de manera correcta midiendo mucho las embestidas de su primer oponente. Un puyazo al encuentro con el caballo y un tercio de banderillas, lucido por parte de la cuadrilla del matador salmantino.

Se echó al ruedo de rodillas y comenzó la faena toreando con gusto por ambos pitones, levantando los olés del público. La faena se centró en el poder y en el saber llevar al animal cosido a las telas, sobre todo con la mano diestra. Final de faena correcto y entregado de Castaño, que no acertó al primer encuentro con el acero. El público obligó al matador de toros a salir a saludar al tercio correspondiéndole con una cariñosa ovación.

El tercero de la tarde le correspondió al matador de toros de Cedillo del Condado. Gomez Del Pilar se puso al hilo de las tablas para recibir con una larga cambiada al animal, al que luego fue atemperando con la capa por ambos pitones, rematándolo con una soberbia media veronica por el lado diestro. Gran tercio de banderillas el protagonizado por 'Candelas' con el capote lidiando y Raúl Palancar con los palos obligándole a ambos a saludar tras su actuación. Ya con la muleta en la mano, comenzó de manera potente su faena, pero el animal marcó enseguida sus intenciones de no quererse mover y marcar su territorio en las tablas. Porfió Noé Gómez del Pilar de manera intensa, cambiando los terrenos del animal de un sitio a otro para conseguir unas cuantas embestidas. Su poder con la muleta en la mano hizo que sacara algunos muletazos sueltos. Agradecieron los asistentes en ovaciones al acabar cada tanda. No tuvo suerte al entrar a matar y todo se quedó en unas tímidas palmas del respetable.

Poca suerte ha tenido Javier Cortés en su segundo oponente, un astado castaño y astifino, que no dejó destapar el tarro de las esencias de buen toreo que tiene el torero madrileño. Fue una faena justa, aseada y con entrega que, pese al esfuerzo realizado por el matador, no caló en los tendidos. Se vieron trazos de buen gusto con la muleta, sobre todo en detalles toreros que gustaron , pero no remontó la faena, y tras una estocada de efecto rápida, la cosa quedó en una palmas de agradecimiento desde el tercio, al que fue obligado a salir a saludar el torero.

Javier Cortés joaquín romera

Salió el quinto al ruedo y Castaño quiso enmendar lo del segundo de la tarde. Tiro de garra y pundonor e intentó hacer al toro bueno, que no lo era. La faena de muleta la ejecutó con la montera calada, donde se vieron momentos destacados. El culmen de la faena, llegó por naturales donde relajado y poderoso se entonó y acoplo con el toro de Cebada Gago. El mal uso de acero privó al final de trofeo. No obstante el público le correspondió con unas tímidas palmas.

Con el partido aún en juego, Gomez del Pilar, no dudo en irse a ponerse delante de los toriles de rodillas y recibió al último del festejo, con una larga cambiada que hizo contener la respiración a todos los asistentes. Tras el impasse y aguantar como el burel se le ciñó por el lado derecho, lo lanceo con poder con ambas manos con el capote, bajándole el mismo una y otra vez, con la plaza animada en ovaciones y oles continua. Remato este recibo con una poderosa media en el medio del ruedo que hizo que algunos espectadores se levantasen en pie de sus asientos para agradecerle el valor y la entrega. Deseoso de obtener un triunfo mayor, se puso de rodillas a torear con la muleta al animal tras brindar la faena al público. Todo comenzó tirando del toro, por bajo, suave y con los pitones cosidos a las telas. Entendió a la maravilla al toro y supo medirle en los tiempos y la distancias llevándole toreado por ambos lados en una faena que fue cogiendo temperatura y metiéndose al público en los tendidos. De haber enterrado el acero a la primera hubiese obtenido un triunfo importante, pero todo quedó en una cariñosa ovación de despedida.

Al final el público agradeció a los tres toreros, en una cariñosa despedida que, de haber acertado en la suerte suprema, hubiesen sido mayores los triunfos, y quizás hubiese salido alguno en volandas del coso de Illescas.

Feria de septiembre de Illescas Plaza de toros de Illescas corrida de la feria de septiembre. Un cuarto de entrada. Seis toros de la ganadería gaditana de Cebada Gago de excelente presentación muy astifinos, de diferente condición que pusieron a prueba el valor de los toreros. Javier Cortés de tabaco y oro, oreja y palmas. Damián Castaño de blanco y plata, ovación y palmas. Gomez del Pilar de azul rey y oro, palmas y palmas