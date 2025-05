El torero Esaú Fernández, imputado como presunto autor de un delito contra la libertad sexual: «A mí nadie me ha detenido»

El torero Esaú Fernández está imputado de manera provisional como presunto autor de un delito contra la libertad sexual, según han confirmado a ABC fuentes oficiales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha, después de que fuera denunciado por una joven de 16 años, hija de unos amigos del matador de toros.

El diestro, que se encuentra en un espléndido momento profesional, fue investigado por la Guardia Civil, que lo detuvo y lo puso a disposición judicial. Después de tomarle declaración, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Toledo, Almudena Rey, decretó su libertad provisional y estableció dos medidas cautelares: la prohibición de comunicarse y de aproximarse a la denunciante.

El torero sevillano, de 32 años y nacido en Camas, afirmó a ABC el 5 de septiembre que «nadie me ha detenido ni he tenido que comparecer ante la Guardia Civil». Y negó estar implicado en una denuncia tan grave: «Esto es una gran mentira, son acusaciones muy graves hacia mi persona y esto me resulta patético (...) Como tener que hablar, no tengo nada de qué hablar».

Sin embargo, fuentes del TSJ han explicado este martes a este periódico que Esaú Fernández, casado con la cantante y pianista María Toledo, pasó a disposición judicial y salió del juzgado imputado provisionalmente por un supuesto delito contra la libertad sexual. «En la vida uno tiene enemigos, pero me resulta patético que digan este tipo de acusaciones siendo mentira», insistió el diestro durante la conversación con ABC a principios de septiembre.