Tomás Bastos se alza con el XXV 'Alfarero de Oro' de Villaseca de la Sagra

Tomás Bastos hizo una gran faena a 'Enarbolado', elegido el mejor novillo del ciclo

El novillero portugués Tomás Bastos se ha proclamado como gran triunfador del 'Alfarero de Oro' de Villaseca de la Sagra en su 25ª edición. El luso se ha ganado este galardón y el de mejor faena tras la gran actuación que brindó el viernes pasado en la novillada de la divisa toledana de Conde de Mayalde, la cual ha recogido los premios a mejor toro y mejor ganaderia del serial villasecano. Entre la nómina de premiados también se ha reconocido a los subalternos Héctor García, Daniel Duarte y el picador José María González

Estos son los triunfadores del XXV 'Alfarero de Oro':

Triunfador del Alfarero de Oro 2025: Tomás Bastos.

Mejor Faena: Tomás Bastos.

Mejor Novillo: Nº 26 Enarbolado, de Conde de Mayalde.

Mejor Ganadería: Conde de Mayalde.

Mejor Banderillero: Héctor García.

Mejor Peón de Brega: Daniel Duarte.

Mejor Picador: Trofeo Agustín Pérez 'Mejorcito' para José María González.