El tesoro barroco que solo aparece un mes al año en La Torre de Esteban Hambrán (Toledo)

La Diputación de Toledo ha reafirmado su compromiso con la protección y difusión del patrimonio cultural de la provincia durante la visita que la presidenta, Concepción Cedillo, ha realizado este sábado a La Torre de Esteban Hambrán.

Acompañada por el alcalde, Francisco Javier Merino, ... Cedillo ha recorrido la exposición anual del catafalco barroco de la localidad, una pieza única en España por su antigüedad, su conservación y su extraordinario valor artístico. La presidenta ha subrayado que la promoción de este patrimonio va unida a una apuesta decidida por el desarrollo de los pueblos toledanos, especialmente los más pequeños.

El catafalco, un túmulo litúrgico de más de cinco metros de altura que conserva su estructura original del siglo XVI y fue reformado en el XVIII, solo se expone al público durante el mes de noviembre en la parroquia de Santa María Magdalena. Se trata de una estructura funeraria utilizada históricamente en ceremonias solemnes en memoria de los difuntos, y cuyo excelente estado de conservación lo convierte en uno de los elementos patrimoniales más singulares de la provincia.

Esfuerzos por conservar la historia

«La riqueza patrimonial de los municipios toledanos es uno de los grandes valores de nuestra provincia», ha destacado Cedillo, remarcando que piezas como este catafalco «demuestran el esfuerzo que realizan los ayuntamientos y los vecinos para mantener su historia y transmitirla a las generaciones futuras». La presidenta ha insistido en la importancia de reconocer y difundir este legado, al tiempo que se acompaña a los municipios en su progreso.

Cedillo ha recordado que el impulso al patrimonio cultural se acompaña de una «apuesta firme» por el desarrollo de los pueblos, especialmente de los más pequeños. En este municipio, las ayudas de la Diputación están permitiendo al Ayuntamiento llevar a cabo actuaciones que repercuten directamente en la calidad de vida de los vecinos.

Entre ellas, ha detallado las obras de pavimentación y asfaltado de varias calles, la renovación del alumbrado público con tecnología LED, las reformas en el antiguo polideportivo municipal y la reparación de los muros del colegio. Intervenciones que mejoran infraestructuras esenciales y refuerzan la seguridad y la eficiencia energética del municipio.

«El progreso de la provincia se construye desde cada uno de sus pueblos», ha afirmado Cedillo, poniendo en valor la labor de las localidades pequeñas que, pese a sus recursos limitados, preservan piezas fundamentales del patrimonio histórico y artístico de Toledo. «Proteger nuestro patrimonio y mejorar los servicios públicos es apostar por el futuro de nuestros pueblos», ha concluido.

En la visita han participado también la portavoz de la Diputación, Soledad de Frutos, y concejales del Ayuntamiento. La explicación detallada del catafalco ha corrido a cargo de Juan Antonio López, autor del libro dedicado a esta pieza, permitiendo profundizar en su relevancia histórica, simbólica y artística.