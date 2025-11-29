Suscribete a
El tesoro barroco que solo aparece un mes al año en La Torre de Esteban Hambrán (Toledo)

La presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo, reivindica el valor patrimonial del catafalco del siglo XVI, el mejor conservado del país

La Torre de Alfarach, vigía del Tajo en Toledo, emerge del olvido

La presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo, y la portavoz de la institución provincial, Soledad de Frutos, acompañadas por el alcalde de La Torre de Esteban Hambrán, Francisco Javier Merino, visitaron el catafalco
La Diputación de Toledo ha reafirmado su compromiso con la protección y difusión del patrimonio cultural de la provincia durante la visita que la presidenta, Concepción Cedillo, ha realizado este sábado a La Torre de Esteban Hambrán.

Acompañada por el alcalde, Francisco Javier Merino, ... Cedillo ha recorrido la exposición anual del catafalco barroco de la localidad, una pieza única en España por su antigüedad, su conservación y su extraordinario valor artístico. La presidenta ha subrayado que la promoción de este patrimonio va unida a una apuesta decidida por el desarrollo de los pueblos toledanos, especialmente los más pequeños.

