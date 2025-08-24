El teatro y el mundo rural van de la mano en el Campo de Calatrava, Ciudad Real

El Patio de Comedias de Torralba de Calatrava se llenó por completo ayer, sábado, para acoger el estreno absoluto de 'La llegada del fuego', una obra intensa y cargada de simbolismo que retrata con fuerza y sensibilidad el abandono y la soledad del mundo rural y que ha puesto el broche de oro a la 14 edición del Festival de Teatro y Títeres de esta localidad.

Escrita por el joven dramaturgo, actor y director argentino Ignacio Torres, la pieza, que fue la ganadora del II Certamen de Dramaturgia Rural Campo de Calatrava, consiguió emocionar al público desde el primer momento gracias a la interpretación brillante de los actores Santiago Céspedes, Elena Mora y Pilar Laguna, quienes dieron vida con gran entrega y autenticidad a los personajes concebidos por el autor.

Bajo la producción de la Compañía Tarambana, Amigos del Patio, La Teatrería y la colaboración en su montaje con la Diputación de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Torralba de Calatrava, estuvo dirigida por Antonio Laguna.

'La llegada del fuego' no solo fue aplaudida por su valor artístico, sino también por su potente carga simbólica y su compromiso social. La propuesta escénica, con una puesta en escena cuidada y emotiva, consiguió hacer de esta obra un espejo del alma rural contemporánea.

El Campo de Calatrava, referente cultural

El Campo de Calatrava continúa así consolidándose como un referente cultural que combina creación artística, identidad territorial y desarrollo sostenible. Y es que, como informaban en nota de prensa, 'La llegada del fuego' obtuvo el primer premio del II Certamen de Dramaturgia Rural que se celebró en 2024. Organizado por la Asociación Amigos del Patio de Comedias de Torralba de Calatrava, un certamen que obtuvo cifras récord de participación, con un total de 87 obras procedentes de prácticamente todas las comunidades autónomas de España y de nueve países más, entre ellos Alemania, Argentina, Chile, México, Cuba, Paraguay, Costa Rica, Colombia y Ecuador.

Para la presidenta de la asociación, María Antonia Murcia, este tipo de iniciativas permiten «conocer otras formas de ruralidad y tenerlas como referente», y ha destacado en nota de prensa el excelente trabajo de dirección realizado por Antonio Laguna, así como la sensibilidad artística de la propuesta escénica.

El certamen cuenta con el apoyo de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava, que gestiona fondos LEADER. Desde la entidad, se ha subrayado el papel transversal de la cultura en todos los sectores económicos del medio rural, destacando su capacidad para fijar población y generar identidad colectiva.

David Triguero, presidente de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava, ha expresado su satisfacción por la estrecha colaboración con la Asociación Amigos del Patio de Comedias: «Gracias a la inquietud de entidades como esta y a iniciativas como el Certamen de Dramaturgias, somos capaces de poner en valor el mundo rural, abordando desde una perspectiva auténtica y local temas como el feminismo, la sexualidad, la educación o la despoblación«.