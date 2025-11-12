Sonseca rinde homenaje al misionero Martín Martín Martín coincidiendo con el 102 aniversario de su nacimiento

La localidad toledana de Sonseca ha rendido homenaje a su paisano, el sacerdote y misionero Martín Martín Martín-Tereso, fallecido en Tucumán (Argentina) en 2011 y cuyo proceso de beatificación se encuentra ya en estudio en Roma, coincidiendo con el 102 aniversario de su ... nacimiento, un día de san Martín de 1923. El acto central fue la inauguración de un monolito, erigido por el Ayuntamiento junto a la casa donde nació, en la Plaza del Majuelo.

La jornada comenzó con una misa en la parroquia, presidida por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, tras la cual autoridades y vecinos se desplazaron hasta el lugar del homenaje. Allí, la alcaldesa Victoria Martín de San Pablo recordó la figura del misionero, «para quien trabajar para Dios no tenía horario», subrayando su legado espiritual y humano.

El arzobispo de Toiedo, Francisco Cerro, fue el encargado de bendecir el monumento

A continuación, Esteban Martín, hermano del sacerdote, fue el encargado de descubrir el monumento, que posteriormente fue bendecido por el arzobispo. Con este gesto, el municipio ha querido mantener viva la memoria de un sonsecano universal, muy querido en tierras argentinas por su labor pastoral y su entrega a los demás.