Sonseca rinde homenaje al misionero Martín Martín Martín coincidiendo con el 102 aniversario de su nacimiento

El Ayuntamiento inaugura un monolito junto a su casa natal mientras avanza en Roma el proceso de beatificación del sacerdote fallecido en Tucumán

El monolito de homenaje a Martín Martín Martín se encuentra junto a la casa en la que nació
ABC

Toledo

La localidad toledana de Sonseca ha rendido homenaje a su paisano, el sacerdote y misionero Martín Martín Martín-Tereso, fallecido en Tucumán (Argentina) en 2011 y cuyo proceso de beatificación se encuentra ya en estudio en Roma, coincidiendo con el 102 aniversario de su ... nacimiento, un día de san Martín de 1923. El acto central fue la inauguración de un monolito, erigido por el Ayuntamiento junto a la casa donde nació, en la Plaza del Majuelo.

