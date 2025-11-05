Sonseca acoge este domingo la I Jornada de Senderismo y Naturaleza con fines solidarios

Sonseca acogerá este domingo, 9 de noviembre, el I Día Provincial del Senderismo y Naturaleza de Toledo, en el marco de las XXII Jornadas de la Montaña de Sonseca, con el objetivo de fomentar el senderismo como práctica saludable, sostenible y accesible para todos, ... y al mismo tiempo dar a conocer la riqueza natural y paisajística de la provincia.

Es un recorrido de 17 kilómetros, PR TO-17 'Ruta del Pasado Visigodo', con salida desde la Plaza de Casalgordo, pedanía de Sonseca, a las 8:00 horas. «Es bastante liso y atractivo, transcurre por terreno agrícola hasta llegar a San Pedro de la Mata, iglesia de origen visigodo, y parte después hacia la parte más baja de los Montes de Toledo y luego transcurre en dirección norte hacia la zona Estrella y regresa hacia el paraje de Vallehermoso», ha explicado el presidente del Club de Montaña Torozo de Sonseca, Javier Martín.

La ruta, organizada con el apoyo de la Diputación de Toledo, en colaboración con la Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha (FDMCM), el Ayuntamiento de Sonseca y el Club de Montaña Torozo, tiene un componente solidario, pues lo aportado en las inscripciones (dos euros de los no federados y los dos de los federados) se destinará a la Asociación de Afectados por Cáncer de Sonseca y comarca.

El diputado de Promoción de la Salud, Manuel Galán, ha indicado que con esta jornada se intenta promover el senderismo como una práctica saludable, sostenible y accesible para todos, pero también como una forma de descubrir, valorar y proteger el entorno natural y cultural. «El senderismo no es solo un deporte, es bienestar, convivencia y conocimiento de nuestra provincia».

Para Galán es «una manera de disfrutar del ejercicio físico al aire libre, recorriendo caminos llenos de historia y fortaleciendo el vínculo entre las personas y su tierra. Desde la Diputación llevamos años impulsando el deporte como de salud, cohesión y desarrollo local. Y el senderismo encarna perfectamente estos valores», ha añadido.

El concejal de Deportes de Sonseca, Rodrigo Dorado, ha subrayado «el espíritu de unión que representa el senderismo, una actividad que no entiende de edades ni diferencias» y ha resaltado Sonseca como «un lugar privilegiado para acoger este evento, rodeado de parajes tan emblemáticos como la sierra de Los Yébenes, el entorno de los Montes de Orgaz, la ermita de San Gregorio o los caminos a San Pedro de la Mata».

Por su parte, el responsable en Toledo de la FDMCM, Óscar Lancha, ha agradecido a la Diputación, al Ayuntamiento de Sonseca y al Club de Montaña Torozo «su implicación y disponibilidad para hacer posible esta jornada dedicada al deporte más antiguo del mundo: el senderismo» y ha recordado que estamos ante «una actividad totalmente inclusiva, que puede practicar cualquier persona a su ritmo, incluso personas con discapacidad»,

En este sentido, ha reconocido el apoyo de la Diputación «por facilitar una silla Joëlette que permitirá que una persona con movilidad reducida pueda completar la ruta». Además, ha destacado el trabajo desarrollado en los últimos años en la Red de Senderos de la provincia, que cuenta ya con cerca de 1.000 kilómetros homologados gracias al apoyo de la institución provincial.