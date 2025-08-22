Sigue la huelga de hambre del alcalde de Noblejas después de 5 días: «No le voy a hacer caso al médico»

No cabían más vecinos este viernes por la tarde en el Ayuntamiento de Noblejas. Desbordado el salón de plenos, la gente se arracimaba en silencio por los pasillos tratando de escuchar a su alcalde, el socialista Agustín Jiménez, en su quinto día de huelga de hambre para exigir a la Junta de Castilla-La Mancha que cumpla con los que les prometieron, allá por 2007, y construya un instituto en el pueblo. Había gente de todas las edades, abuelos, padres y muchos niños, todos apoyando a quien les lleva gobernando desde 1983, hace 42 años; algunos incluso realmente emocionados, con lágrimas en los ojos, mientras que otros portaban sencillas cartulinas con mensajes contundentes: 'La educación de Noblejas no es un capricho' o 'Con Page ni lenguaje ni aprendizaje'.

«No le voy a hacer caso al médico. Él quiere llevarme al hospital y allí nos veremos», dijo Jiménez al ser preguntado por los medios de comunicación sobre si tenía pensado abandonar la huelga de hambre, como así le pide el doctor Rodríguez Sendín y dicta la lógica más elemental. Y quitó drama a la situación: «Al fin y al cabo es una huelga de hambre burguesa», comparado con «lo que pasan y sufren los niños, las mujeres y los hombres en Sudán, en el Congo, en Palestina, en Gaza, en Mali y en tantos territorios de donde huyen miles y miles de seres humanos».

Noticia Relacionada El médico que atiende al alcalde de Noblejas espera convencerle este viernes de que abandone la huelga de hambre María José Muñoz El doctor Rodríguez Sendín dice estar «muy preocupado» por la salud de Agustín Jiménez, que lleva cuatro días sin probar alimentos

Por su parte, Rodríguez Sendín, que ya el jueves se mostró «muy preocupado» por el estado de salud del alcalde -de 76 años, con diabetes y superado un cáncer de pulmón-, trata de hacerle entender que «esto no tiene sentido» y que «lo único que podemos lograr es que haya más daño en el cerebro y los riñones» si sigue sin comer. Por tanto, el sentido de común es trasladarlo a un hospital para que se someta a una revisión.

Al margen de la huelga, el teniente de alcalde, Ángel Luengo, anunció concentraciones y movilizaciones frente a la Consejería de Educación y la presidencia de la Junta en el Palacio de Fuensalida, en Toledo capital, «para que sepan que no nos vamos a rendir, que no vamos a parar y que esto no es una lucha perdida». Y la siguiente medida de presión sería acudir a los tribunales para denunciar este «sectarismo político». «En Noblejas habrá instituto, con Page o sin Page», añadió Luengo.

El teniente de alcalde exigió la dimisión del delegado provincial de Educación de la Junta, José Gutiérrez; de la portavoz, Esther Padilla; y del consejero Amador Pastor por «mentir». Y «si no hay rectificación, Noblejas también pedirá la dimisión de Page». En este sentido, Jiménez recuperó la palabra para retar al presidente a que, «a la vista de todas estas golferías» y en cuanto se apruebe el nuevo Estatuto de Autonomía, adelante las elecciones.

Luengo lamentó que «ni siquiera ahora han dejado de lado el rencor» en el Gobierno regional y «nadie del Ejecutivo se ha interesado por la salud del alcalde». Asimismo, desveló una serie de conversaciones de Whatsapp con Ángel Felpeto, hombre «sincero y honesto» y consejero de Educación hasta 2019, en las que queda claro que la Junta era consciente de la masificación de los dos institutos de Ocaña, y la intención de construir un tercero en Noblejas.

«Agustín, sigue la lucha, pero déjalo» o «te necesitamos entero» fueron los últimos mensajes de ánimo de los vecinos mientras el alcalde se despedía para seguir con su cruzada.