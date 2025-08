Seseña construirá la escuela infantil de 'El Quiñón' ante la imposibilidad de hacerlo con fondos europeos

El Ayuntamiento de Seseña (Toledo) garantiza el servicio de la nueva escuela infantil en el barrio de 'El Quiñón' a pesar de haber celebrado tres licitaciones que han quedado desiertas y una cuarta que impide cumplir los plazos de ejecución.

El Ayuntamiento de Sesena da un paso al frente y ha decidido asumir la ejecución de la nueva escuela infantil tras resultar inviable llevarla a cabo con los fondos europeos Next Generation.

Asimismo, el ayuntamiento destaca el trabajo realizado y la intención del equipo de Gobierno por llevar a este proyecto a término, «y así lo demuestran las tres licitaciones llevadas a cabo en apenas un año y medio, a pesar de que todas ellas quedaran desiertas», informa en nota de prensa.

«Se trata de un proyecto inicial inasumible, aprobado por la anterior corporación ya que el expediente partía de una propuesta y presupuesto del año 2022, que se alejaba tanto de la realidad, que pese a los esfuerzo y tramites posteriores, no ha sido posible llevar a cabo», dicen.

El proyecto, valorado entonces en 1.250.000 euros por el anterior equipo de gobierno, se ha licitado hasta en tres ocasiones, todas ellas sin éxito, a pesar de los sucesivos incrementos presupuestarios realizados por la actual corporación para ajustarse a los precios reales del mercado.

La primera licitación se llevó a cabo en marzo de 2023 por un importe de 1.250.000 euros, la segunda en noviembre de 2024 por 1.700.000 euros, con una subida relevante, la tercera licitación en marzo de 2025 por 2.400.000 euros, con un incremento acumulado superior al 85% y todas ellas han quedado desiertas.

Además se ha intentado una nueva licitación en abril de 2025 pero resulta inviable por la imposibilidad de cumplir plazos de ejecución.

Este resultado evidencia que el proyecto inicial no se ajustaba a la realidad económica y que ni siquiera asumiendo un aumento tan significativo se ha logrado atraer a empresas interesadas. «Quizás se debería haber descartado por completo el presupuesto y proyecto original, que venía de la anterior legislatura y ha quedado demostrado que no tenían validez. Una cosa es que los precios hayan subido un 25-30%, y otra bien distinta es que ni asumiendo un aumento del 85% haya encajado en el mercado. Esto nos hace pensar que los datos iniciales no eran válidos de ninguna manera», señalan desde el Gobierno local.

A pesar de este escenario, el Gobierno municipal mantiene su compromiso con las familias del municipio y asegura que buscará alternativas y recursos propios para sacar adelante la construcción de esta Escuela Infantil, tan necesaria para El Quiñón.