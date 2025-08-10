Sergio Mora, exalcalde de Sonseca, renuncia a su acta como concejal: «Ha llegado el momento de cerrar mi etapa en política»

Cerrar una etapa profesional nunca es fácil y más cuando te llevas buenos recuerdos y sobre todo, compañeros que son amigos. Sergio Mora, exalcalde de Sonseca y actual concejal y portavoz del PSOE, cargo que desempeña desde la oposición, ha presentado su renuncia al acta de concejal tras una década dedicado a la política municipal.

A sus casi 40 años Mora deja la política «no por cuestiones de desencanto», puntualiza, sino porque «ha llegado el momento de dar paso a otras experiencias». El socialista que estudió Economía trabajará ahora como funcionario en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en la Junta de Castilla-La Mancha.

Mora echa a atrás la vista y recuerda sus inicios en política. Rememora cómo con apenas treinta años, se encontró con el reto de estar al frente de la concejalía de Economía, Hacienda, Industria y Comercio del Consistorio sonsecano. «Esta etapa me permitió crecer personal y profesionalmente. Un aprendizaje gracias al cual ahora puedo enfrentarme a retos profesionales con una amplia visión de la Administración y con una mayor capacidad de resolución», señala.

En 2023 «tuve el mayor privilegio que un vecino puede tener: ser alcalde de Sonseca», indica. Fue una etapa «muy dura» ya que le tocó lidiar con ciertas adversidades como la crisis sanitaria por el Covid y la borrasca 'Filomena'. «Fueron cuatro años durísimos pero en los que encontré grandísimos aliados y aliadas», sentencia.

Grandes amigos y personas

También tiene palabras de especial cariño para Juan Carlos Palencia, «quien para mí siempre será mi alcalde», así como para Noelia Gómez, «una concejala de diez y compañera que se ha convertido en una amiga en mayúscula». Tampoco se olvida de Ricardo Peces, «la fuerza de la juventud que siempre es necesaria en la política municipal», ni de Juan Francisco Martín, «un ejemplo de dedicación y compromiso con su pueblo». Compañeros de partido que le acompañaron durante su etapa en la Alcaldía.

En 2023 tras perder las elecciones Mora afrontó su nuevo cargo desde la oposición y, tras la renovación de la dirección del partido a nivel local, reconoce que «ha llegado la hora de dar un paso al lado y cerrar esta etapa».

Se marcha de la política local con el convencimiento de haber dado lo mejor de sí mismo y de haber conocido a mucha gente «muy interesante que de otra manera pues no hubiésemos tenido la oportunidad». Un camino de diez años que para Sergio «ha merecido mucho la pena».