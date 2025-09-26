La Semana de Cine Corto de Sonseca celebra su décimo aniversario con 16 finalistas y el apoyo de la Diputación de Toledo

La Semana de Cine Corto de Sonseca se ha presentado este viernes en la Diputación

La Diputación de Toledo ha acogido este viernes la presentación de la décima edición de la Semana de Cine Corto de Sonseca, un certamen internacional que se ha consolidado como referente cultural en Castilla-La Mancha y que contará un año más con el respaldo de la institución provincial.

El diputado de Cultura, Tomás Arribas, destacó que este aniversario «es la constatación de un trabajo bien hecho, un proyecto cultural que ha sabido crecer y consolidarse como un referente dentro del mundo del cortometraje». A su juicio, el festival demuestra que «la cultura es una herramienta imprescindible para dinamizar la vida social y económica de nuestros pueblos».

Arribas garantizó que la Diputación seguirá apoyando esta iniciativa «porque encarna a la perfección nuestra apuesta por la cultura cercana y accesible» y felicitó a la Asociación Amigos de Antonio Cerrillo, al Cine Central y al Ayuntamiento de Sonseca «por estos diez años de éxito».

970 cortos y 16 finalistas

La alcaldesa de Sonseca, Victoria Martín de San Pablo, subrayó que en esta edición se han recibido 970 cortometrajes, de los cuales se han seleccionado 16 finalistas que competirán en nueve categorías, desde mejor dirección o interpretación hasta premio del público o a los valores humanos. «Con este festival mostramos a Sonseca como un referente cultural de nuestra comunidad autónoma», señaló, recordando la importancia de dar visibilidad al formato corto y de reivindicar el cine independiente.

Por su parte, Isabel Sánchez, presidenta de la Asociación Amigos de Antonio Cerrillo, recordó que la cita va más allá del cine. «La Semana de Cine Corto de Sonseca no es solo cine, también es diversión, música en la calle, conferencias, cursos y una ruta de tapas que abre el pueblo a todos los que quieran disfrutar de su cultura y hospitalidad».

El propietario del Cine Central, Ángel López, incidió en la dimensión internacional del certamen, que ha recibido obras de países como Brasil, Argentina, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Irán, México o Estados Unidos. «Sonseca ya está en el mapa cinematográfico y eso nos hace sentirnos muy orgullosos», afirmó.

Programación especial

La programación arrancará este sábado 27 de septiembre con una gala inaugural que contará con el actor Chechu Salgado, ganador de un Premio Goya, quien también presentará la película Las leyes de la frontera.

El jurado estará presidido por el director Javier Quintas ('La casa de papel', 'Toy Boy', 'El Príncipe'), junto a actores como Mara Guil, Itziar Atienza, Jon Olivares o Mar Abascal, y la directora de casting Juana Martínez.

Además de las proyecciones, previstas entre el 29 de septiembre y el 4 de octubre en el Cine Central, la semana incluirá conciertos de artistas y bandas como Tole 2, Jazzy Trío, The Hansys o tributos a Héroes del Silencio y Fito & Fitipaldis, así como la Cinema Party y la Ruta de Tapas.

El festival concluirá el domingo 5 de octubre con una mesa redonda y la entrega de premios, que pondrán el broche final a una edición muy especial en la que Sonseca celebra diez años de apuesta por el cine corto.